Subito i primi impegni in pedana dopo il ritiro invernale a Montese "Il luogo perfetto per allenarsi con serenità e concentrazione"

Montese è il luogo del ritiro invernale degli spadisti del Circolo Scherma Imola. Il sodalizio imolese ha optato, dal 26 al 30 dicembre, per la località nell’appennino modenese per preparare i prossimi appuntamenti della stagione. "Lavoriamo soprattutto – spiega il direttore sportivo Andrea Ufficiali – sulla parte tecnica in pedana. Sono presenti una quarantina di atleti di più realtà nazionali, come Brianza, Virtus Bologna, Minervium Manerbio e Cremona, Club La Farnesiana e Accademia di Scherma "G.Bernardi", seguiti da 10 tecnici e un preparatore atletico".

Il posto è l’ideale: "Il rapporto con Montese è ormai consolidato. E’ la sede ufficiale dei nostri ritiri estivi, invernali e di Pasqua. Si tratta di un luogo perfetto per allenarsi con serenità e concentrazione".

Ghiotta è la chance di analisi e confronto per i talenti del Circolo Scherma Imola con la possibilità di rapportarsi con coetanei che vengono da altre regioni e diverse scuole di preparazione. Senza dimenticare il taglio educativo di un’esperienza formativa lontano da casa. Intanto è prevista un’intensa agenda di incontri: "Partenza da Roma per prendere parte, il 7 e l’8 gennaio prossimi, alla seconda prova del Trofeo del Sabato e del Circuito Nazionale ’Lui&Lei’ chiamato per l’occasione ’Trofeo Cesare e Cleopatra’. E’ una manifestazione Open che farà tappa a Imola a marzo".

Infine, ’Uffo’ chiosa: "Ci sarà poi spazio per la prova di qualificazione regionale delle categorie Cadetti e Giovani. In contemporanea si svolgerà la seconda sessione regionale Under 14 - Gran Premio Giovanissimi a Lugo nel fine settimana successivo". Le premesse per iniziare bene il 2023 per gli atleti imolesi ci sono tutte.

m. m.