Super Poggio è già al Mondiale Bianchi e Carraro oro senza pass

di Luca Monduzzi

Un grande Federico Poggio vince di autorità il titolo italiano dei 100 rana e conquista il pass per i Mondiali di Fukuoka, per lui prima rassegna iridata. Una gara perfetta da parte del vogherese classe 1998 dell’Imolanuoto che domina la finale conquistata con il crono di 58’’73 davanti al campione del mondo Nicolò Martinenghi, anche lui qualificato ai Mondiali, mentre completa il podio Simone Cerasuolo che chiude terzo in 1’00’10, con Andrea Castello ottavo in 1’01’’55. "Sono dove volevo essere a livello cronometrico e sono molto contento – dice Poggio –, ma al di là del pass mondiale ho in mente un percorso che arriva fino alle Olimpiadi di Parigi, poi non so che medaglia potrà valere perché non posso controllare gli altri. Io posso migliorare e penso di avere ancora un po’ di margine". Sempre nei 100 rana decimo posto in batteria per Stefano Saladini in 1’01’’60, poi primo nella finale B, e 24esimo per Alex Sabattani (1’04’’10). Festeggiano il titolo tricolore Martina Carraro e Ilaria Bianchi, rispettivamente nei 200 rana e nei 100 farfalla, ma entrambe senza essere riuscite a staccare il pass per Fukuoka. La 33enne ha vinto con il tempo di 58’’45, a quasi mezzo secondo dal limite, così come alla ligure dell’Imolanuoto non basta vincere di autorità comandando dall’inizio alla fine nella distanza più lunga della rana con il crono di 2’24’’22, a circa tre decimi dal limite richiesto. "Speravo di avvicinarmi al limite e forse qualche anno fa sarebbe stato più fattibile, ma sono comunque contenta e ci riproverò" spiega la Bianchi mentre la Carraro non nasconde il disappunto: "Rispetto alle finali internazionali agli assoluti c’è tanta tensione perché o sei dentro o sei fuori, per questo speravo di togliermi subito il pensiero del tempo limite. I criteri sono molto rigidi, con questo tempo sarei tra le prime al mondo ma ancora non basta per qualificarsi, per cui andiamo avanti e vediamo i 50". Sempre nei 200 bel quinto posto per Alessia Ferraguti in 2’28’’14. Medaglia di bronzo per Giovanni Izzo nei 50 farfalla chiude in 23’’83 davanti a Luca Todesco, sesto in 23’’94, e Michele Busa, ottavo in 24’’12.

Nei 50 dorso decima Carlotta Zofkova (29’’27) e tredicesima Sofia Salvato (29’’55), poi seconda e settima in finale B; 53esima Arianna Guidotti (30’’80). Nei 100 farfalla nona in 1’00’’48 Anita Bottazzo, poi prima nella finale B, 18esima Alessia Polieri (1’01’’35) e 27esima Asia Salvato (1’02’’79). Giulia Verona è 17esima nei 200 stile (2’02’’90).