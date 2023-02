Tanaglia non fa sconti a nessuno Bene Menati, Vignini e Facchini

L’11 febbraio il TN Open ha aperto il fine settimana agonistico al Golf Le Fonti. Il percorso castellano si è fatto rispettare e i risultati non sono stati eclatanti a eccezione di Gabriele Tanaglia che è stato il migliore assoluto imponendosi con 85 colpi. Per il giocatore di casa una giornata da incorniciare con ben 42 punti netti, sei meglio dell’handicap di gioco assegnato. In prima categoria Fabio Menati (33) ha preceduto Antonella Fantuzzi (30). In seconda Paolo Vignini (39) ha ottenuto la vittoria lasciando Maurizio Torri, primo tra gli inseguitori, a sei lunghezze. In terza buona prova di Maurizio Facchini che ha completato la gara al livello assegnato con 36 punti. Domenica il divertimento si è unito all’agonismo nel Abu Dhabi Golf Challenge che premi i migliori con l’accesso alla finale nazionale di marzo, anticamera dell’epilogo nel paese degli Emirati.

Stefano Varoli e Andrea Venturi sono stati autori di una gara perfetta battendo avversari e par del percorso grazie a un giro in 67 colpi.

Nella categoria netta successo a Mario Mariani e Fabrizia Fati (47).

Andrea Ronchi