Tassinari: "Il Romagna riuscirà a salvarsi"

La Pallamano Romagna è ritornata a sudare dopo la pausa per le festività che ha appesantito un pochettino i giocatori in vista dell’impegno in programma sabato a Bressanone, nella casa dell’ex Davide Bulzamini. Al rientro sono mancati Alex Rotaru, Fabrizio Tassinari e Martino Redaelli mentre il nuovo estremo difensore Adrian Lombes è arrivato. I colpi di scena potrebbero non finire perché è in atto una trattativa con un terzino destro mancino di nazionalità spagnola. L’abbondanza di portieri ha portato Samuele Mandelli a vestire la maglia del Ferrara.

A Mordano, nel frattempo, è stata disputata una gara amichevole con il Bologna United.

"Il nostro obiettivo – dice il tecnico Domenico Tassinari – è quello di trovare la quadratura perché tanto siamo coscienti che misureremo le nostre possibilità di salvarci nei playout. Mi aspetto un comportamento migliore un po’ da tutti gli elementi perché gli sforzi delle società devono spingerli ad alzare l’asticella".

Poi Tassinari si sofferma sulle qualità e le prospettive dei ragazzi del vivaio.

"Gli under 20 si sono qualificati ampiamente per la fase successiva nonostante le defezioni di alcuni compagni".

Un’altra voce è quella del dirigente Fabio Bianconi: "Vogliamo essere nelle condizioni di mantenere la categoria. Anche le altre squadre non stanno a guardare, ma ce la dobbiamo mettere tutta per salvarci. Abbiamo preso un portiere esperto e stiamo trattando un terzino altrettanto scafato per fare da chioccia ai giovani. La Youth League? Il concentramento è andato bene. Abbiamo gettato le future radici per costruire la prima squadra. L’ideale di lavoro è quello di portare i ragazzi a disputare il miglior campionato possibile".

L’ultima parola spetta al presidente Vito Sami: "Ci stiamo muovendo sul mercato perché crediamo nella possibilità di salvarci. L’importante non è arrivare ultimi nei playout. Il dualismo tra i portieri Redaelli e Lombes sarà uno stimolo a fare meglio. Martino era partito bene poi si è perso e ora può solo migliorarsi. E Lombes può rendere sicura tutta la difesa così come l’eventuale terzino destro mancino potrà dare pericolosità alla fase offensiva".

Il momento clou non è in questo mese: "Sabato 11 febbraio con Fondi avrà un grosso valore e poi dovremo fare bene con Sechia Rubiera, Carpi e Campus Italia".

Anche il presidente si sofferma sul campionato giovanile: "Abbiamo ottenuto il ripescaggio e ci siamo comportati bene potendo giocare le nostre carte nei prossimi due concentramenti. Poi da 12 formazioni solo otto comporranno la fase finale. Rispetto al settimo posto conquistato la scorsa stagione speriamo di entrare fra le prime quattro".

Mirko Melandri