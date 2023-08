Thomas Baldassarri tra F4 e un futuro... a ruote coperte

Prosegue il percorso di crescita del pilota romagnolo Thomas Baldassarri nel pianeta delle quattro ruote motorizzate. Il 14enne nato a Lugo di Romagna, ma ormai da tempo di casa tra le curve dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola, è approdato alla corte del team Sg Motors di Sandro Giuliani per un percorso di test specifici con la monoposto da F4. La scelta più naturale dopo i tanti anni da protagonista nel mondo dei kart: "Sono due realtà completamente diverse per stile di guida, sensibilità e reazioni della vettura – spiega Baldassarri -. Ho già avuto modo di percorrere molti chilometri in piste come il Cremona Circuit, Magione e Varano de’ Melegari. Al mio fianco c’è sempre mio padre Mattia. Preziosi, poi, i consigli di Giovanni Minardi della Minardi Management".

Ma il futuro potrebbe riservare anche altre sorprese. Una su tutte, al compimento del quindicesimo anno di età (a dicembre, ndr) l’arrivo di quella agognata licenza da pilota che cambierà le carte in tavola al sogno: "Con quel documento potrò girare in tutte le piste internazionali – continua il giovane -. A novembre, però, sarò impegnato in un prologo coi test collettivi di F4 sulla pista di Imola. Insieme a me ci sarà un coach federale proprio per compensare il gap anagrafico". Già, il tracciato sulle rive del Santerno, la pista di casa.

"Per chi, come me, è nato a pochi chilometri dal circuito è sempre un sogno calcare quell’asfalto – aggiunge il talentino -. Cinque chilometri belli e impegnativi che mettono a dura prova il pilota e il mezzo". Poi, un’anticipazione: "Il mio 2024, con ogni probabilità, prenderà la direzione del Gt italiano per il passaggio dalle monoposto alle vetture con ruote coperte – svela Baldassarri -. Auto splendide e con l’aurea di leggenda come la Ferrari 488". Insomma, le speranze di Baldassarri restano intatte nonostante le comprensibili difficoltà del periodo legate al reperimento delle risorse economiche utili per affrontare una specialità piuttosto costosa: "D’altronde non è colpa mia -sorride. Papà mi ha attaccato fin da piccolo la passione per la velocità invece di portarmi al campetto a giocare a pallone".

Mattia Grandi