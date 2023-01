Tognacci trascina, Montanari dà il ritmo

Restelli 6 Bene in avvio su Stanic, poco coinvolto in attacco. In 28’ 23 da due, 03 da tre, 4 rimbalzi.

Fazzi 5,5 Gioca poco senza lasciare troppo il segno. Benino nel terzo quarto. In 9’ 01 da due, 11 da tre, Agostini 4,5. Non è la sua partita: non incide sotto e non riesce a colpire da fuori. In 14’ 01 da tre, 3 rimbalzi, 3 falli fatti.

Barbieri sv. Qualche secondo nel primo quarto.

Ranuzzi 6 Presenza costante nelle azioni imolesi, anche se fallisce il colpo del ko e i due falli precoci lo condizionano in avvio. In 29’ 710 da due, 03 da tre, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 assist, 4 perse, 2 recuperi.

Corcelli 5 Parte bene ma cala alla distanza e nel finale non aiuta. In 15’ 02 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi. Marangoni 6. Risponde bene quando chiamato. In 15’ 12 da due, 12 da tre.

Tognacci 7 Carbura piano; poi tra il terzo e l’ultimo quarto si carica l’attacco sulle spalle e va vicino a trascinare Imola all’impresa. In 31’ 45 da due, 34 da tre, 4 rimbalzi.

Montanari 6,5 Subito tre triple che danno il primo break, dà il ritmo all’attacco. Nel finale meritava maggior spazio. In 30’ 13 da due, 411 da tre, 7 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi.

Trentin 6,5 Cresce pian piano e dà il suo aiuto nell’ultimo break imolese. In 29’ 36 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 6 falli subiti.

