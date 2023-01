Tommasini: "Virtus, l’atmosfera è giusta"

di Antonio Montefusco

Lo scorso agosto quando si è infortunato Alberti, la Virtus è stata molto reattiva sul mercato ingaggiando Claudio Tommasini. Il play guardia bolognese ha una grande esperienza e la mette sempre a disposizione dei compagni di squadra, è accaduto anche domenica quando di fronte si è trovato di fronte Fabriano dove ha giocato nella scorsa stagione: "E’ stato emozionante – dice Tommasini – essere applaudito dai tifosi marchigiani quando sono entrato in campo per il riscaldamento. Altrettanto bello ritrovare tante persone, dirigenti ed ex compagni con cui ho passato un bel periodo della mia carriera; poi alla palla a due ognuno ha cercato di fare del suo meglio per i propri colori".

La Virtus ha battuto l’ennesima grande avversaria di questo torneo, un’altra soddisfazione che va a fare il paio con quelle messe in cassaforte: "Sapevamo quanto fosse una partita difficile, contro un’avversaria che gioca bene ed occupa una buona posizione in classifica. L’abbiamo vinta con le nostre armi, vale a dire facendo pressing, alzando i ritmi quando andava fatto. Siamo stati bravi anche nel momento in cui Fabriano è tornata avanti, in quel momento è venuta fuori la forza del nostro gruppo".

Tommasini ha esperienza in categoria e nello spogliatoio giallonero è uno dei leader, quando serve coach Regazzi lo usa come arma tattica: "Molti compagni sono all’esordio in serie B, io devo aiutarli a crescere anche facendo un fallo quando sento di farlo. Devo dire che si respira una bella atmosfera, ognuno di noi sa quale sia il suo compito e cosa deve fare in nome della squadra, questa filosofia non deve mai cambiare ed essere portata avanti sempre". Strada facendo la Virtus si è presa una bella posizione di classifica diventando ben presto la più bella sorpresa del girone C: "Stiamo facendo un’ottima annata, ma non bisogna dare peso alla graduatoria più di tanto. La concentrazione va tenuta alta senza sentirsi appagati, bisogna sempre vivere alla giornata cercando di ottenere più risultati possibili".

Domenica la V imolese chiudere il girone d’andata sul campo di Piacenza: "Noi andiamo sempre in campo per vincere – conclude Tommasini – come fanno tutte le squadre, troveremo un’avversaria che ci darà del filo da torcere, vorremmo chiudere il girone con un altro risultato positivo".

Intanto la Virtus guarda con attenzione cosa accade in casa Firenze, se la formazione toscana rinuncerà anche alla sfida interna con San Miniato verrà esclusa dal campionato e questo andrà ad incidere sulla graduatoria dei gialloneri che con i toscani hanno vinto.

Se Firenze lascia, agli uomini di coach Marco Regazzi e ad altre quattro squadre verranno tolti i due punti conquistati sul campo. Una beffa in piena regola, lo specchio di una situazione surreale di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno.