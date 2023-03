Tonelli è senza rivali

Oltre 160 giocatori hanno raggiunto il Golf Le Fonti nel fine settimana prendendo parte ai due appuntamenti in programma. Sabato il circuito Touristgolf ha fatto tappa al circolo castellano per una competizione che ha messo in palio l’accesso alla finale nazionale, anticamera di quella internazionale. Angelo Tonelli è stato autore di un’ottima gara imponendosi con 75 colpi. In prima categoria Pasquale Nudo (36) ha superato di misura Leonardo Leonardi (35). In seconda categoria Giuseppe Zinetti (38) ha vinto l’avvincente testa a testa con Cristiano Pellegrini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza categoria Piercarlo Cirelli (42) ha preceduto Marco Gianantoni (40), entrambi autori di un’ottima prova.

Domenica giocatori nuovamente in campo in un clima festoso per la Radler Cup Red by Gruppo Isaf. Amedeo Cesari è stato il migliore assoluto con 78 colpi. Nicola Finali (37), Silvano Macchiavelli (37) e Alessandro Valenti (46) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Carlo Peschiera (34), Marco Dalla Verità (36) e Gianlcuca Giordano (42). Hanno completato i tre podi Fabrizio Guanti (32), Gabriele Tanaglia (35) e Sandro Mugnolo (39).

Andrea Ronchi