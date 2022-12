Torna il torneo ‘Chicco Ravaglia’ Tre giorni di sfide per giovani talenti

Il ritorno nell’originario periodo dell’Epifania e la presenza di ben due formazioni straniere tra le otto partecipanti. Due importanti novità allietano l’edizione 2023 del torneo Chicco Ravaglia, manifestazione riservata ai ragazzi under 14 nata per ricordare il cestita imolese Enrico Ravaglia, scomparso il 23 dicembre 1999. E dopo che nel 2022 il torneo si svolse in aprile (a causa dell’aumento dei contagi da Covid nello scorso periodo natalizio), questa volta ha potuto ritrovare in calendario la sua collocazione più tradizionale. L’appuntamento sarà dunque dal 4 al 6 gennaio, nella palestra Enrico Ravaglia di Imola (via Kolbe), per tre giorni di sfide che vedranno giovani talenti sfidarsi sul parquet imolese, solcato in passato da ragazzi che ne hanno fatto di strada nel mondo della palla a spicchi: basti solo pensare a Luka Doncic, tra i migliori nelle edizioni 2011 e 2012 e ora stella dei Dallas Mavericks in Nba. Tra le partecipanti di quest’anno, oltre ai padroni di casa, nonché società organizzatrice, dell’International Imola, vi saranno i campioni in carica della Pgc Cantù, i ragazzi della Bsl San Lazzaro, l’Orange Bassano, la Stamura Ancona, l’Azzurra Trieste e, come detto, due formazioni straniere perché assieme all’Olimpia Lubiana che ormai è di casa, vi sarà la formazione del Basketbal Usk Praga, dalla Repubblica Ceca. Ci sarà da divertirsi.

l. m.