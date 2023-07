Torneo di Calcio a 5 a Imola, La Finalissima Giovedì

La quinta edizione del torneo di calcio a 5 che si disputa sul campo del centro Campanella è giunto all’ultima giornata della fase eliminatoria. Sono 10 le formazioni che hanno aderito a questa manifestazione sapientemente organizzata da Luca Vignoli che si avvale della collaborazione del fidato Enrico Pelliconi e di tutto lo staff. Le partecipanti sono state divise in due gironi da cinque. Domani, nell’ambito del girone A, alle 20,30 andrà in scena la sfida tra Montecafone ed Eurocolors Spa, fanalini di coda con zero punti. Le due semifinaliste sono lo Strike e l’Emc-Gut. Nello scontro diretto i primi hanno prevalso col punteggio di 5-4 chiudendo a punteggio pieno mentre i secondi hanno tre lunghezze in meno. La classifica si completa con il Ristorante Selice che possiede sei punti. Sempre lunedì, alle 21,45, scendono in campo Pizzeria Felix e Ironpinsa che, con un successo, accede alle semifinali, portandosi a nove punti, dietro all’altra qualificata, l’N.R.G. Fitness Club che, sconfiggendo il Team Olesia (6) ha conquistato quattro vittorie in altrettante partite.

Nello stesso raggruppamento la Dozzese Under 19 e la Pizzeria Felix sono appaiati in fondo alla graduatoria con un solo punto. Il penultimo atto di questa competizione che ha visto ogni sera la presenza di tanti appassionati che hanno usufruito dello stand con birra e cibo si disputa mercoledì mentre la serata finale è prevista per giovedì. Il programma prevede alle 20,15 la finalina per il terzo e quarto posto mentre alle 21,30 si sfidano i due team per la finalissima.

Risultati del girone A: Montecafone – Ristorante Selice 2-15, Eurocolors S.P.A. - Strike 2-11, Strike – Montecafone 23-0, Emc-Gut – Ristorante Selice 5-1, Emc-Gut – Eurocolors S.P.A.5-3, Ristorante Selice – Strike 1-6, Montecafone – Emc-Gut 2-23, Eurocolors S.P.A. - Ristorante Selice 3-7, Strike – Emc-Gut 5-4.

La classifica: Strike 12; Emc-Gut 9; Ristorante Selice 6; Eurocolors S.P.A., Montecafone 0.

Girone B: N.R.G. Fitness Club – Ironpinsa 8-4, Pizzeria Felix – Dozzese Under 19 4-4, Ironpinsa – Team Olesia 4-3, Dozzese Under 19 – N.R.G. Fitness Club 4-7, N.R.G. Fitness Club - Pizzeria Felix 11-5, Team Olesia – Dozzese Under 3-2, Pizzeria Felix – Team Olesia 6-11, Dozzese Under 19 – Ironpinsa 3-8, Fitness Club – Team Olesia 5-2.

La classifica: Fitness Club 12; Team Olesia, Ironpinsa 6; Dozzese Under 19, Pizzeria Felix 1.

Mirko Melandri