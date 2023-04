Torneo di Pasqua Giocano anche le under 14

Torna, con tante novità, il Torneo di Pasqua “Memorial Dall’Alpi-Galassi-Marrobio”, organizzato dalla Virtus Imola: innanzitutto la categoria che nell’edizione 2023 vedrà la partecipazione di formazioni under 14 femminile, nello specifico saranno presenti, oltre alle padrone di casa, Sanga Milano (con due squadre), Udine, Ferrara e Alassio.

E’ una grande soddisfazione per la responsabile del settore femminile della Virtus Suan Sangiorgi che, insieme a Giovanni Savio e Gianpietro Marrobio, ha organizzato l’intero evento.

"Le nostre ragazze sono cariche – dice Sangiorgi – perchè non vedono l’ora di disputare il loro primo torneo, peraltro a Imola. Sono super cariche e super motivate, sempre presenti a tutti gli allenamenti e sono anche molto emozionate, perché giocheranno davanti al pubblico di casa. Giocheranno contro squadre provenienti da Udine, Milano, Alassio e Ferrara e che non abbiamo mai visto in precedenza". Oggi, in mattinata, sono in programma le finali.