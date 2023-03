Torneo di Viareggio: spareggio con il Ladegbuwa per l’Imolese di Mezzetti

Secondo appuntamento al Viareggio per la Primavera dell’Imolese, di scena alle 15 al Boni di Fossone di Carrara contro i nigeriani del Ladegbuwa, con l’obbiettivo di riscattare il 4-0 incassato all’esordio, due giorni fa, contro la rappresentativa Lnd. Sarà già una gara da dentro o fuori per i rossoblù di Mezzetti, con il Ladegbuwa vittorioso sullo Sport Recife (2-1). In serie C Antonioli e i suoi si preparano per il rush finale, mettendo nel mirino la sfida di domenica al Mannucci contro il Pontedera. Ennesima trasferta condizionata dalle assenze: a quelle note di Zagnoni, Paponi, Cerretti, Eguelfi e Mamona, si aggiunge quella di Rossi. Anche Bani in dubbio.

g. p.