Torneo Ravaglia, oggi le semifinali

Prima giornata del torneo Chicco Ravaglia in archivio tra le belle giocate dei giovani cestisti under 14 che hanno animato la palestra Ravaglia di Imola nella manifestazione organizzata dall’International Imola per commemorare il ricordo di Enrico Ravaglia. Oggi sono in programma le semifinali che decreteranno le due finaliste dell’edizione 2023 che si contenderanno il trofeo brandizzato Curti, nella finale in programma domani pomeriggio. Alle 14 la Stamura Ancona (che nei quarti ha superato i padroni di casa per 74-35) affronterà i campioni in carica della Pgc Cantù (vittoriosi per sull’Azzurra Trieste per 80-56). Alle 16 poi la Bsl San Lazzaro (vittoriosa nei quarti per 84-52 ai danni dei ragazzi di Praga, dalla Repubblica Ceca) affronterà l’Orange Bassano (che nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sugli sloveni di Lubiana 101-60). Le sfide saranno precedute dalle semifinali tra le perdenti dei quarti di finale, con alle 10 la sfida tra International Imola e Azzurra Trieste e alle 12 quella tutta internazionale tra Usk Praga e Olimpia Lubiana.