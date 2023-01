Torreggiani: "Fiducia nella Virtus"

di Antonio Montefusco

La Virtus è reduce da due sconfitte consecutive. Prima Piacenza e poi Jesi hanno costretto gli uomini di Regazzi a un doppio semaforo rosso. Due passi falsi che non rendono negativo il bilancio di questa stagione dove i virtussini sono probabilmente la sorpresa più bella: "Dopo queste due battute d’arresto – sottolinea il direttore generale Gabriele Torreggiani – non c’è nessuna mini crisi, sapevano che dopo la sosta di Natale qualche intoppo ci poteva essere, ma dobbiamo sempre tenere in mente che nella pallacanestro e più in generale nello sport, vanno sempre fatti i conti con gli avversari. Siamo ripartiti con una super vittoria contro Fabriano e poi i due stop con Piacenza e Jesi, ma ripeto: non c’è nessuna mini crisi".

Il dirigente giallonero analizza nel dettaglio gli ultimi 80 minuti di gioco: "A Piacenza non abbiamo mai dato l’impressione di poterla vincere, gli emiliani sono stati bravi a fare i due punti, hanno avuto un approccio differente dal nostro e il loro pubblico si è fatto sentire; in più c’è stata un’energia da ultima spiaggia. Domenica scorsa a Jesi le cose sono andate in maniera differente, potevamo vincerla, siamo stati sopra di 14 punti, ma poi i marchigiani hanno dei giocatori capaci di ribaltare i match in sole tre azioni. Lì Jesi è rientrata, quel frangente ha praticamente fatto la differenza. Non è un dramma. Attualmente parlerei di una Virtus che adesso sta giocando con più difficoltà e deve solo riprendere fiducia tornando ad essere quella di inizio anno. Il nostro è un gruppo dove tutti possono essere protagonisti e tutti quanti devono sentirsi coinvolti. La squadra fin qui ha fatto quello che doveva e come club siamo contenti".

Domenica i gialloneri sono attesi dal derby casalingo con Faenza: "Davanti avremo un ostacolo molto alto da superare – chiude Torreggiani –, abbiamo vinto all’andata e non dovremo fare l’errore che questo possa accadere anche al ritorno. I due punti dovremo sudarceli, servirà una prestazione con la ’p’ maiuscola. Oggi i faentini hanno trovato continuità di risultati, arrivano da una settimana dove hanno giocato una trasferta di Coppa in Puglia, anche qui non bisogna fare errore di pensare ad una squadra stanca e demotivata, anzi accadrà l’esatto contrario. A questi livelli i cestisti sono veri atleti, capaci di allenarsi due volte al giorno e di trovare le energie che servono per affrontare tutti gli impegni agonistici. Arriveranno al derby del PalaRuggi con grandi motivazioni, noi dovremo fare altrettanto per giocare una grande partita davanti alla nostra gente che ci segue ovunque con passione ed intensità".