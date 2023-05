Trentin fa bella figura Cusenza fuori fase

Trentin 6 (in 28’ 35 da due, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 1 persa, 1 assist): gioca una buona prestazione, probabilmente è il migliore dei suoi.

Marangoni 5 (in 14’ 15 da 2): prestazione decisamente opaca, non riesce mai a trovare ritmo e le sue conclusioni dalla distanza sono quasi sempre fuori bersaglio. Gara da dimenticare.

Rolli sv (in 1’23” con 01 da 2 e 1 fallo commesso): entra solo nel finale

Corcelli 5 (in 29’ con 17 da 2, 03 da 3 e 14 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist): prova incolore come dimostra l’110 dal campo in una giornata in cui sembrava far a botte col canestro.

Tognacci 6 (in 24’ con 34 da 2, 22 da 3 e 22 ai liberi, 2 rimbalzi e 1 assist): si mette al servizio della squadra, buon primo tempo poi finisce in calando.

Fazzi 5.5 (in 11’ con 12 da 2 e 01 da tre, 1 rimbalzo e 2 perse): serviva una scintilla. Che non è arrivata.

Restelli sv (in 5’ con 02 da tre): cinque minuti senza lasciare traccia.

Ranuzzi 6 (in 29’ con 59 da 2, 05 da tre e 24 ai liberi, 6 rimbalzi e 1 assist): prova di grande carattere, ma dalla lunga ha le polveri bagnate.

Montanari 5 (in 26’ co 15 da 2, 01 da 3, 14 ai liberi, 4 perse e 4 assist): gara disordinata, male in attacco.

Cusenza 5.5 (in 28’ con 14 da 2, 24 da tre e 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 perse): ci prova, ma non è la sua giornata.