Trofeo Bandini: Andrea Costa cede a Fiorenzuola per l'amichevole

ANDREA COSTA

84

FIORENZUOLA

108

Andrea Costa: Drocker 5, Fazzi 16, Sorrentino, Aukstikalnis 14, Ranuzzi 16, Corcelli 9, Donati ne, Marangoni 13, Bresolin 4, Ronchini ne, Crespi 7. All. Di Paolantonio.

Bees Fiorenzuola: Ricci 11, Venturoli 19, Bottioni 7, Re 7, Voltolini 17, Giacchè ne, Preti 25, Bettiolo, Gaye, Sabic 14. All. Dalmonte.

Arbitri: Forni e Lessi.

Parziali: 19-25; 51-56; 73-80.

IMOLA

È la Fiorenzuola di coach Lorenzo Dalmonte ad aggiudicarsi il primo trofeo Andrea Bandini. L’Andrea Costa fatica a reggere l’urto in difesa e davanti serve ancora un po’ di lavoro per oliare i meccanismi in attacco. Ritmi subito alti con l’Andrea Costa che si affida ai lampi di Fazzi e dietro alla zona che Fiorenzuola buca con buone percentuali al tiro. L’attacco biancorosso ci mette un po’ a ingranare, lo aiuta Aukstikalnis, ma il finale di frazione è di marca ospite. Qualche problema di falli per Imola (bonus dopo 2’) nel secondo quarto aiutano Fiorenzuola a largheggiare (26-36 al 14’) con un chirurgico Preti. Due di fila di Ranuzzi propiziano la rimonta di un’Andrea Costa volitiva, anche se il bolognese trova la terza penalità per un tecnico rifilato da una coppia in grigio che accende gli animi dell’amichevole. Fiorenzuola colpisce, ma l’Andrea Costa accende Crespi e il lituano, risalendo fino al 51-53 a ridosso della pausa. Preti continua a martellare dalla lunga e riporta avanti bene i suoi mentre l’Andrea Costa appare troppo nervosa (le proteste portano un tecnico alla panchina) e fallosa che davanti fatica a servire bene Aukstikalnis, così Fiorenzuola tocca il 60-74. La voglia non manca ai padroni di casa che con un po’ di difesa in più si riavvicina con Fazzi sul 76-80 al 32’. Un lampo a cui i biancorossi non danno continuità, sbagliando anche cesti facili, con gli ospiti che dilagano nel finale. L’Andrea Costa torna in campo sabato alle 18, sempre al Ruggi, per il trofeo Andrea Costa – memorial Cembali con San Vendemmiano. Biglietti a 10 euro, gratuito per gli abbonati e metà prezzo per gli abbonati dell’Imolese con i rossoblu ospiti sugli spalti.

Luca Monduzzi