Trofeo Ravaglia, grande festa Cantù bissa il successo del 2022

È ancora una volta il Progetto Giovani Cantù a trionfare al torneo Chicco Ravaglia. I giovani brianzoli hanno superato l’Orange1 Bassano dopo una bellissima finale e diventano la prima squadra a vincere per due edizioni consecutive il prestigioso torneo imolese riservato alla categoria under 14 per ricordare l’indimenticato Enrico Ravaglia, per tutti Chicco. Torneo ottimamente organizzato dall’International, grazie alla presenza e al contributo di tutti gli allenatori, istruttori e volontari del sodalizio biancorosso nei tre giorni che hanno animato la palestra Ravaglia con numerosi spettatori sugli spalti. Sul parquet Cantù e Bassano hanno dato vita a una finale combattuta e intensa sul piano del gioco, con belle giocate individuali e frequenti break e contro-break, risolta soltanto nei minuti finali in favore della formazione lombarda che ha così portato a casa il trofeo, sponsorizzato dalla Curti, con il punteggio di 80-67. Al terzo posto ha chiuso la Bsl San Lazzaro che ha superato la Stamura Ancona per 81-67; quinto posto per i debuttanti dalla Repubblica Ceca dello Usk Praga, vittoriosi sull’Azzurra Trieste per 79-68, mentre chiude settima l’Olimpia Lubiana dopo aver superato la formazione di casa dell’International 84-64. Tra i premi individuali, consegnati dal padre di Chicco, Roberto Ravaglia, si è aggiudicato il titolo di miglior realizzatore del torneo lo sloveno Nil Dordevic con 91 punti segnati in tre partite. Il miglior quintetto della manifestazione è formato da Alessandro Granzotto (Bassano), Simone Ventura (Cantù), Marco Milazzo (San Lazzaro), Ivan Pashkov (Praga) e Narcisse Babingila (Bassano).

l. m.