Tulli prova a scuotere l’Imolese "Crediamo ancora alla salvezza"

di Giovanni Poggi

Domenica scorsa contro la Fermana sarebbe dovuta essere la sua partita, contro la squadra della sua città, quella che lo ha lanciato definitivamente nel mondo del calcio. Per Giacomo Tulli, bomber di categoria arrivato nel mercato di riparazione, nulla di tutto questo: 90 minuti e oltre di panchina a guardare i compagni da bordocampo, in una sfida in cui la sua esperienza e la voglia di mettersi in mostra sarebbero servite eccome, soprattutto in zona gol, dove l’Imolese è rimasta per l’ennesima volta a secco. Con sole otto giornate al termine del campionato e con una penalizzazione di due punti che incombe (per il mancato deposito di alcuni documenti da parte della nuova proprietà), e che presto verrà ufficializzata, all’Imolese non resta che affidarsi ai suoi giocatori di maggiore esperienza, per provare a ribaltare un destino che ormai sembra segnato. Uno di questi è Tulli, che una situazione simile l’ha vissuta proprio l’anno scorso in maglia Fidelis Andria, riuscendo poi a trascinare i pugliesi alla salvezza tramite i playout.

Tulli, domenica le sarà dispiaciuto restare a sedere tutta la partita.

"E’ normale, fa sempre piacere giocare contro le ex squadre. A Fermo ci sono cresciuto e conosco tutti nell’ambiente ed è ovvio che tenessi particolarmente a questa partita. Purtroppo è andata così, non ci posso fare nulla, e non è nemmeno il caso di piangermi addosso".

Pare che a breve possano essere ufficializzati i 2 punti di penalizzazione in classifica…

"Le voci e i discorsi extra-calcio sinceramente non ci interessano, noi dobbiamo pensare solo al campo, anche perché non possiamo fare altro vista la nostra posizione di classifica: farci influenzare o condizionare da tutto ciò che ci sta attorno sarebbe un grosso errore. Ad oggi, non possiamo permetterci di disperdere energie inutilmente, ora quello che ci serve è cercare di dare il massimo di noi stessi e vincere le partite".

Anche perché le giornate a disposizione sono sempre meno.

"E’ dura infatti, e ne siamo consapevoli. Quando fai buone prestazioni e non raccogli nulla, anche l’autostima viene meno, nonostante questo però ci crediamo ancora alla salvezza: ci serve un’impresa e ci proveremo fino all’ultimo, poi tireremo le somme".

Anche nella passata stagione si è trovato in una situazione simile, salvo poi centrare la salvezza: nota somiglianze tra questi due periodi?

"Non saprei sinceramente. Credo che nonostante le difficoltà di classifica, che erano più o meno le stesse, Andria e Imola siano due piazze completamente diverse, per questo non riesco a paragonare le due situazioni. Posso solo sperare di fare il bis, sarebbe bellissimo. Noi esperti, e in squadra ce ne sono tanti, possiamo dare una grossa mano".

Sabato a Olbia non ci sarà un domani.

"Ci giocheremo la vita, sportivamente parlando, sapendo che non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. Casa o fuori non conterà nulla, dovremo andare là senza paura e dare tutti qualcosa in più".