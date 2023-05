Turrini è tre volte d’argento agli italiani

Positiva trasferta a Verona, scenario delle finali dei Campionati italiani under 17 di pesistica, per la Sport Garage di Imola. Merito di Lorenzo Turrini che si è laureato vicecampione italiano centrando tre medaglie d’argento. Una bella soddisfazione materializzata nello strappo, con 114 chilogrammi sollevati, nello slancio con 126 e nel totale con un bilancio complessivo di 240 chili. Applausi anche per Stefano Zilli, classe 2008 ma in gara nella categoria Under 17, che si è difeso bene fino all’ultima alzata nel tentativo di portare a casa il podio nello slancio. Il sogno, però, è sfumato di un soffio a quota 84 chilogrammi.