Tutti i ranisti dell’Imolanuoto sono a Livigno

Tre settimane in altura per prepararsi al meglio. Inizio di anno diverso per il gruppo dei ranisti azzurri dell’Imolanuoto che dall’8 gennaio, e fino al 21, si stanno allenando al centro di preparazione olimpica di Livigno, per un allenamento in altura in vista della stagione agonistica che, per tutti gli atleti azzurri, avrà come appuntamento di punta i campionati assoluti di Riccione in programma ad aprile, che daranno poi la qualificazione per i Mondiali di Fukuoka, a fine luglio, evento internazionale dell’anno. Presenti tutti i ranisti di punta della società imolese: Fabio Scozzoli, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Martina Carraro e anche la nuova arrivata Arianna Castiglioni. Con loro a Livigno anche Cesare Casella, presente anche in qualità di tecnico federale. Con il gruppo imolese ci sono anche altri nuotatori azzurri come Giovanni Carraro, Paolo Conte Bonin, Davide Dalla Costa, Manuel Frigo, Stefano Nicetto, Ivano Vendrame e anche Nicolò Martinenghi, rivale in corsia di Cerasuolo nelle ultime battaglie in campo italiano e non solo.