Un Galassi fuori serie e Aglio sa il fatto suo

Magagnoli 6,5 (in 34’ da 2 25, da 3 36). Nella vittoria ottenuta in trasferta con il Fiorenzuola c’è tanto di Magagnoli. Uno che ha personalità e non si fa travolgere dai momenti caldi del match.

Morara 6,5 (in 27’ da 2 46). Quando serve qualcosa di buono, Morara è sempre in campo.

Galassi 7 (in 33’ da 2 24, da 3 37). Sta facendo un campionato fuori dal comune, sta crescendo anche sul piano dell’esperienza.

Mladenov 6,5 (in 33’ da 2 37, da 3 513). Il folletto bulgaro è tornato dopo un periodo di appannamento. Ci sono da migliorare le percentuali al tiro, ma porta a casa anche 8 rimbalzi.

Aglio 6,5 (in 27’ da 2 13, da 3 13). Il capitano è uno che sa il fatto suo, non lo vedi ma lui c’è sempre.

Milovanovic 6 (in 16’ da 2 33). Le sue percentuali dal campo sono ottime, nei suoi 16 minuti in campo dice la sua.

Soliani 6 (in 11’ da 2 01, da 3 02). La panchina è corta e servono minuti. Ci mette tutto l’impegno che serve.

Carta 6 (in 20’ da 2 44, da 3 02). E’ utile come una polizza assicurativa. Perfetto nel tiro da due punti, ne sbaglia invece due dall’arco, ma complessivamente contribuisce alla vittoria con tanta personalità.