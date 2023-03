Un ko per l’Andrea Costa nel test con Padova

Allenamento intenso per l’Andrea Costa nell’amichevole al PalaRuggi con la Virtus Padova che si è imposta di un soffio (72-73) dopo un primo tempo di marca imolese e una ripresa in cui gli ospiti sono saliti, con coach Grandi che ha potuto giostrare i suoi e cercare di inserire al meglio Cusenza negli automatismi. Non hanno preso parte al test Barbieri, per un problema al quadricipite, e Corcelli, che si è allenato a parte ma gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso problemi seri al ginocchio. Ritmi alti fin dai primi minuti con l’Andrea Costa che quasi dimentica del tiro da tre puntando su penetrazioni e palloni vicino a canestro che Ranuzzi, Tognacci e Montanari mettono a segno mentre dietro ci vuole un po’ per prendere le misure alla fisicità dei padovani degli ex Ferrari e De Nicolao ma il quarto dice Imola (23-16). Ritmi alti anche nel secondo con i biancorossi che difendono forte e spingono in contropiede (19-13), ma nel terzo la zona patavina è indigesta all’Andrea Costa a cui serve il miglior Ranuzzi (16-22). Il bolognese non basta nell’ultimo quarto.

l. m.