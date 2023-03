Un pronostico? Viva la cabala

Matteo

Sembra sempre di fare lo stesso discorso. L’Imolese ha solo un risultato da perseguire: la vittoria. Ma le parole contano sempre meno anche perché nella delicatissima sfida di oggi al Romeo Galli contro la Fermana non sono davvero più ammessi passi falsi e il successo è l’unico risultato possibile a disposizione dei ragazzi di mister Mauro Antonioli, visto che al momento sono penultimi in classifica e virtualmente retrocessi in serie D per il margine di nove punti che c’è con la quintultima, la Vis Pesaro.

Un successo da ritrovare subito anche per fare quantomeno abbozzare un sorriso al paziente pubblico imolese, che in casa non si gusta il sapore dei tre punti da ben quattro mesi e mezzo. Troppi. Ovvero dal lontano 19 ottobre con un 2-1 sulla Carrarese, quasi una vita fa calcisticamente parlando.

E se dovessimo proprio azzardare un pronostico, allora potremmo dire 2-1 per l’Imolese. Giusto per la cabala.