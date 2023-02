Una prodezza di Simeri illude l’Imolese

CARRARESE

2

IMOLESE

1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti (3’ st D’Ambrosio), Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta (36’ st Mercati), Schiavi, Bozhanaj (36’ st Palmieri), Cicconi; Capello (36’ st Bernardotto), Giannetti (19’ st Energe). A disp. Rovida, Satalino, Folino, Frey, Coccia, Cerretelli. All. Dal Canto.

IMOLESE (4-3-1-2): Molla; Zanon, Camilleri, Maddaloni, Agyemang (28’ st Eguelfi); Zanini, Bensaja (1’ st Bani), Faggi (36’ st Paponi); De Feo (18’ st Tulli); D’Auria (36’ st Annan), Simeri. A disp. Adorni, Manzari, Serpe, Fort, Scremin, De Vito, Lindholm, Macario. All. Antonioli.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Reti: 21’ pt Simeri, 41’ pt Della Latta, 44’ pt Capello.

Note: ammoniti D’Auria, Della Latta, Bani, Breza, Grassini, Marino, Paponi, Annan.

L’Imolese ha centrato la prestazione, ma non il risultato allo stadio dei Marmi. Il rientrante Antonioli ha schierato una formazione mascherata con una retroguardia a quattro in fase difensiva che diventava a tre al momento di impostare.

Assetto e atteggiamento che hanno messo in crisi la Carrarese nella prima mezzora dove i locali hanno creato ben poco e anzi hanno dato la sensazione di soffrire molto i contrattacchi dei rossoblu. Non ha stupito più di tanto, quindi, al 21’ il vantaggio degli ospiti con Simeri che ha corretto in rete un insidioso cross basso sfornato da sinistra dall’ex D’Auria. Lo schiaffo preso ha svegliato, però, la Carrarese che al 27’ è andata vicina al pareggio con una deviazione di Giannetti su cui si è superato il portiere Molla. Al 37’ Imperiale ha lanciato perfettamente Cicconi che da sinistra è entrato in area servendo Capello. Il suo bolide di prima intenzione si è stampato sull’incrocio dei pali.

E’ stato questo il preludio al pari arrivato al 41’ sullo sviluppo di un corner calciato corto con cross di Schiavi insaccato in rete di testa da Della Latta. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri hanno trovato subito anche il secondo gol. Stavolta da sinistra è arrivato il cross di Cicconi che Capello di piatto ha scaraventato in rete. Per andare al riposo avanti nel punteggio la Carrarese ha avuto bisogno, però, di una grande uscita a valanga di Breza su Simeri al 45’.

Nella ripresa l’Imolese ha fatto la partita tenendo gli apuani prevalentemente sulla difensiva. L’occasione più ghiotta per il pareggio è arrivata al 65’ quando Simeri ha preso d’infilata la retroguardia, si è involato sfuggendo ad Imperiale e davanti al portiere ha colpito una clamorosa traversa.

Antonioli, che si era presentato all’intervallo con Bani al posto di Bensaja, ha provato con qualche cambio di aumentare la pericolosità dei suoi ma i marmiferi pur con qualche difficoltà sono riusciti a contenerne le sfuriate e mantenere l’esiguo vantaggio.

Gianluca Bondielli