Una spinta decisiva dalla Spagna

di Massimo Selleri

Gran Canaria conquista l’EuroCup e il prossimo anno farà parte delle 18 squadre che disputeranno l’Eurolega. Questo risultato consente alla Virtus di avere qualche possibilità in più di ottenere una wild card per restare nella massima competizine. Barcellona, Madrid e Vitoria, sono le tre spagnole che non hanno bisogno di conquistare sul campo la loro partecipazione alla prima competizione continentale. A causa dell’esclusione dei club russi nell’edizione che si sta concludendo a questo trio si era aggiunto Valencia, una presenza che difficilmente sarà confermata anche nel 20232024 perché a quel punto sarebbero cinque le società iberiche e questo creerebbe un notevole sbilanciamento nelle nazioni europee rappresentate.

Come è noto tra i club italiani solo Milano entra di diritto in questa ristretta casta ed è anche vero che oltre alla Segafredo non ci sono altre realtà nel nostro paese che abbiano tutte le referenze necessarie per farvi parte.

Gli investimenti economici che la proprietà sta facendo sulla squadra sono importanti e allo stesso tempo c’è la disponibilità di un impianto che, anche se provvisorio, ha una capienza di circa 10mila spettatori. A tutto questo si aggiunge il blasone del club e il fatto che quest’anno i risultati non siano stati così negativi nonostante non si sia raggiunto l’ottavo posto. La Virtus non solo ci spera, ma in un qualche modo ci crede anche se le comunicazioni ufficiali probabilmente arriveranno solo alla fine di giugno e cercherà di pianificare la prossima stagione pensando di essere ancora in Eurolega. Il gruppo sarà ringiovanito e si cercherà di costruire una squadra sull’asse composto da Daniel Hackett (nella foto Ciamillo, in alto a destra) e Toko Shengelia, con la presenza certa di Alessandro Pajola, sapendo che la questione degli altri rinnovi sarà discussa con Sergio Scariolo o con chi sarà al suo posto se l’attuale coach deciderà di salutare le Due Torri.

Domenica si gioca l’ultima partita di regular season e poi inizieranno i playoff. Anche da questo finale arriveranno indicazioni importanti su come allestire la prossima squadra, tenendo presente che qualunque sia la conclusione si ha l’impressione che si sia arrivati alla fine di un ciclo e che sia necessario effettuare qualche cambiamento soprattutto nel reparto dei lunghi. Non è un segreto che la V nera si sia mossa per provare a ingaggiare il centro serbo Nikola Milutinov, ma anche in questo caso il non sapere se si giocherà in Eurolega mette in frigorifero qualsiasi tipo di accordo.