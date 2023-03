Viareggio amaro per i ragazzi dell’Imolese

RAPPRESENTATIVA LND

4

IMOLESE

0

RAPPRESENTATIVA LND: Del Sorbo, Rossi (33’ st Cellamare), Colombara, Castellini, Bonetti, Parlanti (14’ st Nardella), Giacchino (14’ st Pimazzoni), Barbera, Carnevale (14’ st Pugliese), Cupani (14’ st Traini), Opoola (33’ st Maccari). A disp. Mangiapoco, Canale, Crestani, Maffei, Mascella, Semprini, Iaccarino. All. Giannichedda.

IMOLESE: Manzari, Deffe, Gospodinov (1’ st Cavazza), Ballanti (14’ st Gaudiano), Cesari (31’ st Checchi), Perez (1’ st Muratori), Fini, Pecchia, Capozzi (1’ st Vlahovic), Antognoni (1’ st Spatari), Zannoni (14’ st Bugani). A disp. Likendja, De Falco, Liverani, Taormina, Lopez Salgado, Manes, Rontini, Cricca, Bizzini, Yagubzade. All. Mezzetti.

Arbitro: Tommaso Bulletti di Pistoia.

Reti: 14’ pt Barbera, 26’ pt Castellini, 30’ pt Cupani, 30’ st Bonetti.

Note: ammoniti Giacchino, Maccari, Del Sorbo, Antognoni, Fini.

di Giovanni Poggi

Un debutto tutt’altro che indimenticabile per la Primavera dell’Imolese alla 73ª edizione del Torneo di Viareggio: alla prima storica partecipazione, i rossoblù di Mezzetti sono stati sconfitti dalla Rappresentativa di serie D guidata dall’ex centrocampista di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda. A Fossone di Carrara, sul sintetico del centro Boni (teatro anche della sfida di domani contro i nigeriani di Ladegbuwa), non c’è mai stata partita. Tre le reti di svantaggio all’intervallo, mentre il poker è stato calato da Bonetti a un quarto d’ora dalla fine, con l’Imolese in grossa difficoltà, mentre la rappresentativa Lnd è apparsa più tonica ed esperta nel tenere il campo. Ma quella di ieri è stata e resterà una giornata storica per la città di Imola e per il club, che per la prima volta prende parte a questa kermesse, dal 1949 appuntamento fisso non solo per gli appassionati, ma anche per gli osservatori delle più importanti società al mondo. Un riconoscimento significativo, che i giovani, al di là della prima sconfitta, hanno onorato e onoreranno fino all’ultimo. "Il pensiero va alla stagione scorsa, dove tra mille sacrifici siamo riusciti a tenere in piedi il nostro settore giovanile, ora l’esordio al Viareggio incarna un piccolo sogno che questi ragazzi si meritano di vivere. Sono felice e orgoglioso per tutto il movimento rossoblù".

Così, alla vigilia del match, il responsabile del settore giovanile Francesco Sintini, che ha spiegato quanto sia prestigioso poter partecipare a questo evento. Domani (ore 15) ci sarà subito la possibilità di riscattarsi contro il Ladegbuwa, che ieri ha battuto 2-1 lo Sport Recife.