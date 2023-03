Vigori sulle orme del padre: "Virtus, eccomi"

di Antonio Montefusco

La V di Virtus, la V di Vigori 2.0. Qualche giorno fa i gialloneri hanno ingaggiato il pivot Alessandro Vigori (nella foto Virtus Imola, Vigori insieme al presidente Stefano Loreti), pivot classe 2003, figlio di Emilio compagno di squadra di Marco Regazzi per almeno un lustro negli anni ’80. Ora per uno strano scherzo del destino coach Regazzi allenerà Alessandro. Come il padre Vigori jr è altissimo, 212 centimetri, al suo attivo ci sono già 8 stagioni da senior. Tante le esperienze in giro per l’Italia: "A Reggio Emilia – commenta Alessandro – ho esordio in serie A ed è stata una bella emozione, poi è stato bello giocare a Cividale, una piazza che ricordo accogliente e dove mi sono trovato a mio agio. Qui alla Virtus conosco già Marco Morara e gli allenatori Mauro Zappi e Andrea Zotti, il primo l’ho avuto all’Andrea Costa mentre il secondo lo conosco dai tempi del settore giovanile. Dei nuovi compagni conosco di vista Galassi, Magagnoli e Aglio, li vedevo di sfuggita agli allenamenti e anche in campo dopo aver fatto qualche amichevole". Alessandro arriva da Teramo dove ha collezionato in 20 presenze una media di 5,9 punti, picco i 17 mattoncini contro la Juve Caserta. Nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Andrea Costa dove in 34 gettoni ha toccato 7,1. In seguito ha giocato con Cividale, in A2 con Mantova, quindi i Tigers Cesena.

Un altro Vigori in giallonero, un’altra storia da scrivere e raccontare nuovamente: "Il mio unico obiettivo è quello di finire al meglio la stagione e aiutare la squadra a centrare la permanenza in categoria. Dopo aver parlato con coach Regazzi, la Virtus mi è sembrata la scelta più giusta in questo momento per me. Poi ritorno a casa e questa è sempre una gran cosa. Ho tanta voglia di riscatto, quindi non vedo l’ora di iniziare". Le attese per un imolese doc e uno che da sempre ha respirato l’aria virtussina sono tante. Il ritorno alle origini per essere al posto giusto nel momento giusto: "Sono uno che dà sempre il massimo, per imparare una cosa in più ogni giorno. Gioco molto per la squadra, non guardo mai le statistiche individuali e cerco sempre di dare una mano. Dove credo, invece, di dover ancora migliorare è a rimbalzo e, soprattutto, nel giocare un po’ più duro diventando più aggressivo. Già tanti tifosi mi hanno scritto molto calorosamente e non vedo l’ora di vederli a palazzo".