Viroli: "L’età non conta, corro per vincere"

di Matteo Alvisi

"Sto andando forte, non sono molti i settantacinquenni che corrono sotto i quattro al chilometro. Mi alleno più adesso di quando ero giovane".

A parlare è Araldo Viroli, conosciuto però come Loris, che continua a correre (e a vincere) con la voglia di un ragazzino.

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con le vittorie – racconta Viroli che abita a Bagnile di Cesena –, nella mia vita avrò vinto finora almeno 500 gare e non ho ancora finito".

Ma chi è questo nonno romagnolo (ha due figlie e quattro nipotini) dalla parlantina sciolta e dalle gambe sottoli ma d’acciaio? Uno capace di fare il record in pista della 100 chilometri (6h 51’06“ ottenuto sulla pista, quando c’era, del Dall’Ara di Bologna) e di detenerlo per ben vent’anni.

Viroli ha anche vinto negli anni Ottanta la maratona del Conero con il tempo pazzesco di 2h e 18’ e ha battuto più volte un mostro sacro del podismo e della 100 chilometri del Passatore che risponde al nome dell’indimenticato Vito Melito.

"In realtà in quegli anni mi allenavo poco – ricorda Loris –, un paio di volte alla settimana più la gara o le gare alla domenica. E sì perché a volte di gare ne facevo anche due in un giorno, per vincere. Adesso sono più libero e mi alleno di più, all’epoca lavoravo molto e avevo poco tempo a disposizione, ma dalla mia parte avevo una grande resistenza e un enorme forza di volontà che mi spingevano sempre ad andare avanti. E mi spingono ancora".

Anche se abita nel Cesenate gareggia per l’Atletica Avis Castel San Pietro del presidente Franco Manfredi.

"Ho cominciato a correre nel 1969 durante il servizio militare – rammenta –, poi nel 1972 ho iniziato a correre più seriamente. Prima giocavo a calcio come mezzala, non avevo una grande tecnica, anzi ero proprio carente però correvo, correvo sempre". Viroli ha fatto diversi lavori fra cui l’agricoltore (coltivava fragole per lo più), poi ha aperto un negozio sportivo e una gelateria a Milano Marittima.

"Ho smesso di correre per il lavoro – dice – e sono stato fermo per ben 15 anni. Poi nel 2008 feci una gara per caso accompagnando un mio amico e andai bene. Non me lo immaginavo proprio e così ripresi a correre- Mi hanno tesserato all’Avis di Castel San Pietro che fra i master è una delle società più forti di tutta Italia e dal 2008 corro per loro". Quasi sempre vincendo, oggi come 50 anni fa.