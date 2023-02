Virtus e Andrea Costa al lavoro per il riscatto

Il lavoro è sempre la strada migliore per prepararsi ad una nuova sfida. Ti rinchiudi in palestra, sudi con i compagni pensando ogni istante alla partita successiva. La Virtus non sta attraversando il momento migliore della stagione, un fattore determinato dalle ultime 5 sconfitte consecutive. I gialloneri si sono incagliati, giocano, tirano fuori le proprie armi, ma sotto lo striscione del traguardo sono gli avversari ad avere la meglio. Un trend da invertire nel match di domenica a Fiorenzuola, una partita abbordabile per gli uomini di Marco Regazzi che sei giorni fa sono andati vicini all’impresa con la Sebastiani Rieti. Il tecnico della V imolese dovrà fare i conti con l’assenza di Claudio Tommasini, il giocatore bolognese non ha ancora smaltito un’infiammazione al tendine d’Achille che l’ha già tenuto fuori lo scorso fine settimana. Lo staff medico giallonero lo sta gestendo e proverà a recuperarlo per il prossimo match in casa con il San Miniato.

I virtussini hanno dovuto fare i conti anche con un infortunio alla mano di Edoardo Roca, le condizioni del giocatore arrivato nel mercato di gennaio verranno fatte fra oggi e domani, e si deciderà se portarlo in panchina o meno. In un momento come questo serve l’apporto di tutti, le cinque sconfitte consecutive hanno fatto scivolare gli uomini di Regazzi nella parte destra della graduatoria. Alla fine della regular season mancano ancora tante partite e c’è tempo per risalire la china, l’incontro di Fiorenzuola rappresenta comunque uno spartiacque particolarmente importante.

Antonio Montefusco