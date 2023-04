Virtus e Andrea Costa, caccia al settimo posto

di Luca Monduzzi

C’è un obiettivo comune che spingerà Andrea Costa e Virtus in queste ultime tre gare di campionato ed è quello di provare ad agguantare la bella in casa nei prossimi spareggi che determineranno chi resterà nella nuova serie B. Non si tratta di un obiettivo dichiarato, se è vero che da ambo le parti è sempre prevalsa la linea del "meglio arrivare pronti e in forma agli spareggi, indipendentemente da quella che sarà la posizione in classifica". Ma è pur vero che in certe gare da dentro o fuori la spinta del PalaRuggi può rivelarsi un fattore determinante e allora perché non sfruttare un calendario che può offrire davvero l’occasione per provare a risalire ancora di più in classifica, provando a centrare, per una delle due o magari anche per entrambe, quella che neppure un mese fa poteva apparire come un’impresa.

Dal successo nel derby in poi per i biancorossi, dalla domenica successiva nella vittoria su Empoli per i gialloneri, la ruota ha girato e sia Andrea Costa che Virtus hanno ripreso a carburare punti. I successi imolesi di domenica scorsa, accompagnati alla sconfitta di Fiorenzuola, hanno permesso il ricongiungimento proprio con gli emiliani a quota 24 punti nonché il sorpasso, per gli scontri diretti, con la Virtus ora nona e l’Andrea Costa decima (i gialloneri hanno sempre il +3 sui cugini nella differenza canestri). Nella prossima giornata c’è da mettere nel mirino Senigallia, ottava a 26. I marchigiani affrontano la trasferta di Rieti, contro la capolista in cerca del successo che le garantirebbe il primato matematico. Una vittoria laziale come da pronostico aprirebbe alle imolesi le porte per un ulteriore avvicinamento nel caso sia l’Andrea Costa impegnata a San Miniato, che la Virtus in casa con i Tigers facessero bottino pieno, e anche se ciò dovesse soltanto invertire la posizioni tra le due (l’avulsa tra le tre vedrebbe prima Senigallia, quindi Andrea Costa e Virtus), entrambe si porterebbero a -2 dal settimo posto di Ancona (28) che domenica osserverà il turno di riposo.

Ipotesi che il parquet potrà, come sempre, confermare o smentire, ma che alimentano le speranze dei tifosi imolesi in vista di un finale che vedrebbe poi l’atmosfera scaldarsi in vista delle ultime due giornate. Allora l’Andrea Costa affronterà la Real Sebastiani in casa e quindi chiuderà a Empoli mentre la Virtus affronterà la trasferta di Fabriano e chiuderà in casa con Piacenza, con i biancorossi che, anche qui calendario e ipotesi alla mano, sembrano avere qualche chance in più per risalire la china rispetto a una Virtus che affronterà squadre con obiettivi similari. La rincorsa all’ottavo (o anche più su) posto è cominciata.