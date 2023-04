Virtus e Andrea Costa, due colpi per sognare

62

ANDREA COSTA

63

LE PATRIE : Tamburini ne, Bellavia, Guglielmi 3, Spatti 2, Cipriani 7, Bellachioma, Quartuccio 4, Capozio, Venturoli 30, Ohenhen 4, Tozzi 12. All. Marchini.

ANDREA COSTA IMOLA: Roli ne, Restelli ne, Fazzi, Barbieri ne, Ranuzzi 17, Corcelli 5, Marangoni 3, Spagnoli ne, Cusenza 12, Tognacci 6, Montanari 10, Trentin 10. All. Grandi.

Arbitri: Biondi e Purrone.

Note: parziali 16-16, 36-35, 46-50.

di Luca Monduzzi

Arriva il poker di vittorie dell’Andrea Costa, ma quanta sofferenza per avere ragione di una San Miniato mai doma.

Contro i toscani i biancorossi la spuntano soltanto nei secondi finali, quando le giocate di Ranuzzi e Montanari sono preziose per l’ultimo e decisivo soprasso che vale la quarta vittoria di fila e, soprattutto, l’arrivo all’agognato ottavo posto in classifica da difendere nelle prossime due gare.

Migliore l’avvio dei padroni di casa che salgono sul 7-0 al 3’ del match.

Due triple dei lunghi riavvicinano i biancorossi ma l’attacco non decolla, così sul 14-6 Grandi ci parla sopra e richiama i suoi a una difesa più incisiva. Imola alza così il tono dietro e aumenta i giri dell’attacco, trovando un terminale prezioso in Trentin, che tra la fine del primo e l’avvio del secondo quarto trova il sorpasso sul 16-21. L’Andrea Costa sembra avere il comando del gioco ma non aumenta il gap tra le difficoltà ad attaccare la zona e nel fermare i contropiedi dell’ispiratissimo Venturoli che riportano avanti San Miniato, in un finale di frazione con le difese meno lucide di prima.

Poco lucido l’attacco imolese al rientro dagli spogliatoi ma non va meglio quello dei padroni di casa, così bisogna arrivare al 26’ per rivedere i biancorossi avanti (40-46 al 26’), ma anche qui non c’è la continuità e la zona dei locali, oltre al solito Venturoli, porta al 56-52 al 36’, complicato dai quattro falli di Fazzi e Ranuzzi.

Venturoli è on fire e accende le speranze dei locali col 59-54 al 37’, ma qui Imola riesce a cavarsela col talento dei suoi.

Ranuzzi, Montanari e Cusenza riavvicinano fino al 62-61, poi sull’errore di Quartuccio è Montanari a firmare il sorpasso a 14 secondi dalla fine che i biancorossi, lontani dal bonus, fanno passare con i falli e l’ultimo recupero di Ranuzzi per due punti tanto preziosi quanto sofferti.

A sorridere alla fine è l’Andrea Costa e con merito.

Le altre gare (Serie B, girone C, 28esima giornata): R.S. Rieti – Senigallia 94-86; Ozzano – Piacenza 85-87; Empoli – Faenza 50-66; Fiorenzuola – Fabriano 81-72; Matelica – Jesi 82-72. La classifica: R.S. Rieti 46; Faenza 42; Fabriano 36; Jesi, Piacenza 32; Ozzano 30; Ancona 28; Andrea Costa, Senigallia, Virtus Imola, Fiorenzuola 26; Matelica 16; San Miniato 12; Empoli 10; Tigers Romagna 6.