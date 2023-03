Virtus e Andrea Costa, ora serve lo scatto

di Luca Monduzzi

Mettersi alle spalle gli ultimi ko con Faenza e Piacenza e cercare un riscatto a Jesi. L’Andrea Costa affronterà oggi la difficile trasferta marchigiana con lo stesso assetto visto una settimana fa (Corcelli rientrerà a Imola soltanto venerdì e Barbieri non sarà ancora in grado di scendere in campo), provando a cancellare le ultime due fastidiose sconfitte casalinghe. "Le ultime due partite potevano aprirci la possibilità di agganciare la lotta per l’ottavo posto – dice il coach Federico Grandi –, ora onestamente il percorso per arrivare tra le prime otto si complica parecchio, pur se la matematica lascia spazio, per cui il nostro obiettivo è quello di crescere e lavorare per presentarci al meglio in vista dello spareggio finale". Cercando quindi, per quanto possibile, di elevare il livello dell’attacco che negli ultimi 80’ è mancato. "Ce la siamo sempre giocata fino in fondo con Faenza e Piacenza, così come con tutte le avversarie, ma tante volte ci è mancato il guizzo finale, la capacità di chiudere la partita e questo l’abbiamo pagato caro a livello di classifica. Dobbiamo lavorare con fiducia sia in allenamento che a livello mentale, migliorare gara dopo gara e trovare più fluidità in attacco, trovando quel poco che ci manca per concretizzare".

Di fronte ci sarà una General Contractor (sconfitta all’andata) in piena corsa per il quarto posto chee tra le sue fila avrà anche il lungo Varaschin e l’ex Calabrese (arrivato da Ancona) aggiunti dal mercato. "Roster alla mano Jesi è la squadra più competitiva per raggiungere il quarto posto, con in più l’aggiunta di Varaschin che con Filippini forma una coppia di lunghi che non ha nulla da invidiare alle prime della classe. Poi ci sono Merletto che è uno dei migliori play della B e altri come Marulli e Ferraro". Partire dalla difesa resta sempre la ricetta biancorossa, cercando di spingere di più sul contropiede.

"Dobbiamo essere molto solidi dietro e limitare le loro bocche da fuoco aggrappandoci alla nostra difesa e aggressività. In attacco dobbiamo tutti alzare di più i ritmi e far sì che tutti siano pericolosi. Cercare di più il contropiede? Pagavamo un deficit a rimbalzo, ora con Cusenza abbiamo una certezza in più per cui dobbiamo riprendere con le aperture veloci, corsa degli esterni e l’uno contro uno per attaccare il più possibile quando la difesa non è schierata".