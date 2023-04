Virtus e Andrea Costa, ora serve lo sprint

di Antonio Montefusco

Nelle ultime tre partite la Virtus ha conquistato altrettante vittorie arrivando a quota 26 insieme con Senigallia, Fiorenzuola e Andrea Costa. Nella classifica avulsa i gialloneri sono undicesimi: fosse finito il campionato la formazione di Marco Regazzi negli spareggi affronterebbe il Piacenza sesto con il fattore campo a favore.

Nella serie per conquistare un posto nella prossima B d’Eccellenza servono tre vittorie, chi è arrivato prima gioca gara-uno e due in casa, la terza in trasferta, l’eventuale quarta ancora fuori, la quinta davanti al proprio pubblico. Per ora le posizioni sono provvisorie, ci sono ancora due partite con la Virtus che affronterà Fabriano nelle Marche e Piacenza al PalaRuggi.

"Siamo nella posizione in cui volevamo essere – commenta Mauro Zappi uno degli assistenti di Regazzi –, la squadra ha creato le condizioni per poter competere fino all’ultima giornata. Si può raggiungere un piazzamento migliore".

La Virtus proverà a vincere per salire dall’undicesima piazza all’ottava, così facendo si troverebbe il fattore campo a favore da sfruttare. Il primo ostacolo da superare è Fabriano: "La partita d’andata fu una delle perle – continua Zappi –. Conosciamo la forza dei nostri avversari e cosa servirà per fare risultato. Siamo nel posto dove volevamo essere e nelle prossime due partite ci giocheremo tutte le chance". La Virtus ha battuto i Tigers Romagna nonostante una pesante situazione a livello fisico.

"Questo gruppo merita un applauso per quanto è riuscito a fare al PalaRuggi. C’erano fuori Magagnoli e Vigori per problemi fisici, Aglio non era al meglio, ma ha giocato, mentre a partita in corsa ha avuto un imprevisto Luca Galassi. Tutti gli altri hanno interpretato al meglio l’impegno, facendo rivedere quella Virtus ammirata per gran parte della stagione. Si è registrato il rientro di Alberti che ha giocato per più, merita una menzione Dalpozzo che si è sempre fatto trovare pronto. Eravamo menomati nel settore lunghi, ma i dati dicono 43 rimbalzi per noi e 28 per gli avversari, la differenza è tutta in questi numeri".