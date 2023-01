Virtus e Andrea Costa, ora si fa sul serio

di Luca Monduzzi

Una pausa rigenerante ma anche e soprattutto carica di lavoro, atletico e non solo, per poi riprendere a fare sul serio in campionato. L’Andrea Costa è pronta a ritornare in sella al campionato affrontando, alle 18, la Real Sebastiani Rieti al PalaSojourner. Trasferta lunga, ma soprattutto insidiosa visto che la Real Sebastiani è la capolista indiscussa del girone C. "Abbiamo completato un buon periodo di lavoro durante il quale ci siamo allenati bene durante la pausa – conferma coach Federico Grandi –, anche grazie al supporto di un grande professionista come Marco Rorato che ci ha fatto lavorare bene dal punto di vista fisico. Anche dal punto di vista tecnico abbiamo consolidato il nostro gioco e inserito anche qualche novità che ci possa aiutare nell’esprimerci al meglio. Questo senza togliere qualche acciacco, comunque gestibile, che non ha precluso il nostro lavoro sul campo". Tra le fila biancorosse l’unico dubbio è legato alle condizioni di Luca Fazzi. "Ha un problema muscolare al quadricipite e prima della gara lo valuterà il fisioterapista per capire se può aver senso o meno impiegarlo in partita". Oltre al lavoro svolto in questi giorni, l’Andrea Costa riparte dopo le ultime due vittorie con cui ha salutato il 2022 e dalle quali cercare di ripartire, sia per le ultime dell’andata, che verso il ritorno. "La squadra ha voglia di riprendere il suo percorso e ripartire da dove ci eravamo fermati, cercando di fare ancora meglio nel girone di ritorno. C’è un bello spirito". Un ruolino di marcia di 12 vittorie e una sola sconfitta (arrivata in casa, per mano di Fabriano) è quanto ha finora messo in mostra la Rieti di coach Dell’Agnello, con i biancorossi chiamati all’impresa.

"Più che pensare a come battere Rieti, noi dobbiamo pensare a giocare una buona partita e fare dei passi in avanti. Questo mi aspetto dai ragazzi, che tutte le cose su cui abbiamo lavorato riusciamo a metterle in pratica, questo a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Rieti è una squadra profonda, fisica, di talento e per questo dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi. Servirà un grande sforzo in difesa visto che affrontiamo il miglior attacco del campionato capace di segnare più di 86 punti a partita in casa. Per pensare di vincere dobbiamo limitare il loro attacco e fare qualcosa di più anche a rimbalzo difensivo".