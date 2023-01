Virtus e Andrea Costa, servono due imprese

di Antonio Montefusco

E’ tempo di derby in casa Virtus: alle 18 i gialloneri riceveranno al PalaRuggi i Blacks Faenza. La partita della via Emilia, un match in cui la formazione di Marco Regazzi cercherà con tutte le proprie forze alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Una sfida importante che mette in palio punti pesanti, la V imolese proverà a bissare il successo dell’andata. Un girone fa Imola prese consapevolezza dei propri mezzi capendo di poterci stare in questa serie B, il derby di questa sera potrebbe essere l’appuntamento giusto per tornare a fare punti: "Faenza sulla carta è certamente favorita – commenta il direttore sportivo virtussino Carlo Marchi –, perché è una squadra e una società che punta nettamente a fare il salto di categoria. Però erano favoriti anche all’andata e abbiamo vinto noi. Penso che sia un derby sentito da ambo le parti, anche per il nostro coach Regazzi che ha fatto bene nei tanti anni in cui è rimasto sulla panchina dei manfredi. Sono convinto di come la Virtus affronterà l’impegno nella maniera giusta, concentrati, senza paura". Il dirigente virtussino conosce e sa cosa dovranno fare gli uomini in giallonero e per giocare una bella partita: "Dovremo entrare in campo con il rispetto che si deve nei confronti di uno squadrone, ma senza mollare di un centimetro e senza lasciare nulla di intentato. Se ripeteremo la nostra prestazione dell’andata, giocando spavaldi, concreti e con la voglia di vincere, potremo far diventare nostro questo derby. Battere Faenza anche al ritorno, per noi significherebbe fare l’ennesimo salto di qualità. E confido nell’apporto dei nostri tifosi, perchè giocare davanti a un PalaRuggi pieno sarà sicuramente fantastico".

Due passi falsi uno dietro l’altro, è questo lo score con cui i virtussini arrivano al derby delle 18: "Dalle ultime due partite dobbiamo prenderne atto senza fare drammi eccessivi. Non dovevamo gasarci prima e nemmeno abbatterci ora. Domenica scorsa ho visto dei grossi progressi rispetto al match precedente almeno a livello mentale. Dobbiamo aumentare questo aspetto, sicuramente, in vista della sfida con Faenza".