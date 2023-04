Virtus e Andrea Costa si preparano allo sprint

Sarà un’Andrea Costa alquanto incerottata quella che affronterà oggi la sua penultima trasferta. I biancorossi saranno di scena a San Miniato alle ore 18 con lo stesso assetto di domenica, ossia con Barbieri e Restelli in panchina solo per onor di firma, oltre a qualche altro acciacco che ha colpito diversi biancorossi dal punto di vista fisico, senza però andare a intaccare l’umore di una squadra che vuole proseguire il buon momento a livello di risultati. "Siamo reduci probabilmente dalla settimana più complicata dell’anno dal punto di vista numerico – afferma coach Federico Grandi – perché oltre a Barbieri e Restelli, qualche problema l’hanno avuto anche Fazzi e Marangoni, oltre a Trentin che è stato colpito da un virus intestinale. Ci siamo allenati sempre in non più di sette o otto, solo ieri abbiamo fatto un cinque contro cinque. Se sotto questo aspetto è stata una settimana molto tosta, dal punto di vista dello spirito e della voglia c’è stata grande disponibilità dei ragazzi, anche alla luce delle assenze". Un’altra giornata di sola panchina per Restelli, per il quale si punta al suo completo recupero in vista delle gare che conteranno maggiormente. "Ha un problema a un tendine del ginocchio, che è infiammato. Speriamo che dalla prossima settimana possa allenarsi con continuità e recuperare pian piano". Di fronte ai biancorossi San Miniato che si gioca l’ultima possibilità di contendere il dodicesimo (e ultimo posto utile per gli spareggi) ai danni di Matelica. "San Miniato è una squadra molto tosta soprattutto in casa, dove ha ottenuto le sue sei vittorie. Si giocherà tanto perché è all’ultima spiaggia per arrivare tra le prime dodici e certamente ci metteranno le mani addosso dal primo minuto".

Al di là delle assenze, coach Grandi vuole dar seguito al buon momento della sua Andrea Costa.

"Dobbiamo proseguire nel percorso che stiamo facendo e consolidare i passi in avanti – chiude il coach –. Soprattutto a livello offensivo dobbiamo giocare a un buon ritmo, entrare rapidamente nella transizione e puntare sul penetra e scarica".

Le altre gare: R.S.–Senigallia; Ozzano–Piacenza; Empoli–Faenza; Fiorenzuola–Fabriano; Virtus–Tigers; Matelica–Jesi.

La classifica: R.S. Rieti 44; Faenza 40; Fabriano 36; Jesi 32; Ozzano 30; Piacenza, Ancona 28; Senigallia, 26; Virtus Imola, Andrea Costa Imola, Fiorenzuola 24; Matelica 14; San Miniato 12; Empoli 10; Tigers Romagna 6.

Luca Monduzzi