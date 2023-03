Virtus Imola, a Ozzano è quasi uno spareggio

di Antonio Montefusco

Il derby della via Emilia è servito. Questa sera alle 20,30 la Virtus Imola giocherà a Ozzano, un match in cui i gialloneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva.

Nelle file della Virtus Imola potrebbe esordire il neo acquisto Alessandro Vigori centro di 212 centimetri. Senza dimenticare che tornano a disposizione di coach Marco Regazzi anche Claudio Tommasini ed Edoardo Ronca.

Quella di oggi sarà una partita dal sapore particolare per il direttore generale virtussino Gabriele Torreggiani.

"A Ozzano ho passato complessivamente ventidue stagioni – commenta Torreggiani – fra gli anni da giocatore e da dirigente, vivrò sicuramente tante emozioni e al momento posso solo immaginare quali possano essere. Rivedrò tante persone e amici con i quali sono cresciuto. Mi farà piacere vedere tanti tifosi sugli spalti e mi auguro che il piacere sia reciproco. Alla palla a due vinca il migliore".

Le due squadre hanno gli stessi punti in graduatoria: "Si trovano uno di fronte all’altro due team molto simili e ben allenati, le premesse per assistere ad un bel match ci sono tutte. Mi aspetto un match molto combattuto, non mancano i giocatori interessanti da una parte e dall’altra. Noi abbiamo inserito Vigori, loro un cestista come Carpani che è un ottimo esterno, l’ho visto giocare quest’anno a Castel Guelfo dove c’è mio figlio".

La Virtus Imola dopo un periodo di appannamento si è ripresa con due vittorie di fila.

"Il girone C è davvero competitivo con una classifica molto corta, noi come squadra dovremo essere bravi a centrare la migliore posizione possibile. Il primo obiettivo da raggiungere è la permanenza in categoria, poi se riusciremo a fare qualcosa di migliore tanto meglio. Da quanto è emerso fino a questo momento, il nostro sguardo deve essere rivolto solamente verso il prossimo impegno che si chiama Ozzano. La squadra è reduce da una buona settimana di allenamento, sono state create le condizioni migliori per affrontare un derby come questo che sarà impegnativo sotto tutti i punti di vista".

Un derby che può rappresentare un altro punto di svolta per gli uomini di Marco Regazzi. Da difendere, infine, lo scarto di 16 punti accumulato nel match di andata al PalaRuggi (88-72)

Le altre gare: Real Sebastiani Rieti-Empoli, Piacenza-Fabriano, Matelica-Senigallia, Andrea Costa Imola-Blacks Faenza, Jesi-Tigers Romagna, San Miniato-Mosconi Ancona. Riposa: Fiorenzuola.

La classifica: Real Sebastiani Rieti 38; Blacks Faenza 32; Fabriano 30; Piacenza e Fiorenzuola 22; Virtus Imola, Ozzano, Jesi e Ancona 20; Andrea Costa Imola e Senigallia 18; San Miniato 12; Matelica 10; Empoli 8; Tigers Romagna 4.