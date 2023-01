Virtus Imola, coach Regazzi: "Possiamo fare di più Ora pensiamo a Piacenza"

di Antonio Montefusco

La Virtus non finisce mai di stupire. Ha sempre un capitolo da aggiungere a una storia di per sé già meravigliosa. Domenica è caduta sotto i colpi gialloneri anche la Ristro Pro Fabriano, altra grande formazione del girone C. Una vittoria che va ben oltre l’85-78 stampato sul tabellone elettronico: "E’ stata una partita bella difficile e complicata – commenta il coach virtussino Marco Regazzi –, faccio i complicati a Fabriano per avere dimostrato tutto il proprio valore. Noi venivamo da un’altra settimana impegnativa dove non ci siamo allenati al completo a causa dell’influenza che ha colpito sia Aglio che Morara. In un match come questo, proprio per la loro atipicità, c’era bisogno del loro apporto e sono stati bravi a stringere i denti sacrificandosi per il gruppo. Sono contento per la grande risposta del pubblico, li ringrazio ancora una volta perché sono stati il sesto uomo invisibile ma i tifosi sono stati assolutamente importanti". La Virtus ha condotto per lunghi tratti, ma a un certo punto si è trovata sotto 63-67, poi ci ha pensato Luca Galassi con due triple consecutive a rimettere le cose a posto: "Avevamo fatto benissimo fino a metà del terzo tempo mettendo grande intensità, poi è stata colpa mia che non ho fatto capire a chi entra come bisogna avere il sangue agli occhi e occorra avere la voglia di mangiarsi il pallone. Bravi gli avversari, noi da rivedere, ma sono io che ho sbagliato e ne parlerò con i ragazzi".

Nelle file della V imolese ha esordito Ronca arrivato una decina di giorni fa: "Il suo arrivo ha allungato le nostre rotazioni, è entrato subito nel nostro spirito rendendosi utile e mettendo a disposizione del gruppo la sua fisicità. Ha cominciato ad ambientarsi e sta già dimostrando il suo valore, intanto mi è piaciuto il suo apporto". Dopo la meritata vittoria ottenuta due giorni fa la Virtus è quarta in graduatoria: "E’ una bella posizione – chiude coach Regazzi – ma non siamo nemmeno al giro di boa, contenti per il piazzamento ma in questo momento non conta niente. La graduatoria verrà guardata più avanti. Adesso concentriamoci sulla gara di Piacenza. Il nostro futuro è il prossimo match esterno dove non dovrà mancare il ritmo, la voglia di dare il contributo alla squadra dove tutti devono ritenersi importanti per il bene del gruppo. Ancora una volta la Virtus dovrà sfruttare il proprio sistema di gioco".