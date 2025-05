Virtus Imola in crisi, Loreti e Balbo: “Servono subito risorse economiche”

Imola, 9 maggio 2025 – Non sembra avere fine l’odissea che sta attraversando la Virtus Imola.

I soci Stefano Loreti e Renzo Balbo prendono atto dell’improvvisa e inaspettata decisione del socio di maggioranza Davide Fiumi di recedere unilateralmente dalla società con retrocessione delle proprie quote anticipatamente rispetto alla conclusione dell’anno sportivo.

“Prendiamo atto – scrivono in una nota – del comunicato a suo nome apparso sugli organi di stampa ove il dott. Fiumi dichiara che “la Virtus potrà ambire a nuovi traguardi”. Nel ribadire alla tifoseria la massima volontà e desiderio di affrontare con entusiasmo la stagione relativa all’anno 2025/2026, appare opportuno, per ragioni di trasparenza, precisare che da una prima analisi sulla situazione economico-finanziaria sull’anno in corso, emergerebbe una importante discrepanza in negativo tra entrate ed uscite, tale da rendere indispensabile il reperimento di nuove risorse per concludere la stagione in corso per poi, successivamente, verificare la fattibilità relativa all’anno sportivo venturo”.

“Ci auguriamo quindi che il dott. Fiumi – concludono Loreti e Balbo nel loro comunicato – possa supportare la Virtus Imola sino al termine della presente stagione, come ha sempre fatto negli ultimi anni, affinché si possa veramente “ambire a nuovi traguardi” ed evitare che la società si trovi a fronteggiare notevolissime difficoltà”.