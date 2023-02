Virtus Imola, è la rinascita Mladenov imprendibile

Fiorenzuola

83

Virtus Imola

85

FIORENZUOLA: Ricci 14, Giacchè 9, Preti 22, Pederzini 10, Casagrande 15, Re 6, Devic, Magrini 1, Biorac, Bettiolo, Giorgi 2, Caverni 4. All. Galetti.

VIRTUS IMOLA: Magagnoli 16, Morara 9, Galassi 17, Mladenov 21, Aglio 7, Dalpozzo, Soliani, Milovanovic 7, Neri, Carta 8. All. Regazzi.

Arbitri: Di Franco e Buoncristiani.

Note: parziali 19-23, 38-47, 65-62.

Nel dna virtussino c’è la sofferenza. Attraverso il verbo soffrire passano tutte le gioie e le fortune e ieri la squadra di Marco Regazzi negli ultimi secondi di partita ha interrotto la serie di 5 sconfitte consecutive. I gialloneri hanno cominciato a Iomandare la gara, riuscendo a far meglio della paura che ti condiziona e di alcune inevitabili sbavature. I gialloneri hanno preso subito in mano le redini del match, Magagnoli e Mladenov sono stati imprendibili per gli avversari capaci di essere sotto di quattro lunghezze alla prima sirena. Gli imolesi non si sono fatti scoraggiare, ancora Magagnoli, insieme a Galassi, ma pure Mladenov e capitano Aglio sono riusciti a scavare il solco abbastanza largo.

Vanno citate le assenze di Tommasini e Ronca ai box per infortunio, a inizio ripresa la panchina di Fiorenzuola ha cominciato a dare i suoi frutti e alla penultima sirena i padroni di casa si sono trovati davanti di un solo canestro di differenza (65-62). La V imolese non si è fatta scoraggiare ed ha preso nuovamente in mano il pallino del gioco. Il risultato in bilico tanto che ad 1’25’’ il 22 di Preti dalla lunetta ha rimesso in gioco (79-80). Qui le strategie di Regazzi, unite ai punti di Galassi e Magagnoli e ai rimbalzi di Aglio e Morara, ma pure dello stesso Galassi, hanno riportato nello spogliatoio virtussino il sapore della vittoria.

Antonio Montefusco