Virtus Imola, filosofia Zappi: "Il ko di Piacenza ci farà da lezione La nostra resta un’andata super"

Il girone d’andata della Virtus si è chiuso con una sconfitta, un risultato che però non va a inficiare quanto la squadra di Marco Regazzi ha fatto durante la prima parte di stagione. I gialloneri da neo promossi, e con un roster abbastanza giovane, non hanno mai sfigurato. Anzi ad onor del vero la V imolese ha portato a casa tanti risultati importanti, il capolavoro che tutti ricordano è la netta affermazione nel derby, ma nel ruolino di marcia ci sono tappe importanti fra queste va citata la vittoria in trasferta a Faenza. Il rendimento è stato continuo ed ha portato i gialloneri al quarto posto in solitudine, poi i due punti tolti per il ritiro definitivo di Firenze hanno cambiato la graduatoria. Domenica i virtussini hanno fatto ciò che dovevano, ma non è bastato per aggiungere due mattoncini al bottino centrato finora.

"Questa è una sconfitta che brucia – dice il vice allenatore Mauro Zappi – perché non siamo stati precisi nel piano partita. Sapevamo che Piacenza sarebbe scesa in campo mettendo tanta aggressività, arrivavano da 4 sconfitte consecutive, a noi è mancata la giusta cattiveria che serviva in un match come quello giocato in Emilia". Nonostante le cose non siano andate come preventivate, la Virtus è rimasta in partita fino alla fine ed è mancata solo nelle ultime curve. "Questa sconfitta dobbiamo tenercela stretta, in un torneo come questo bisogna sempre essere duri, sporchi e cattivi, diversamente si rischia di lasciare tanti punti. Comunque sia il bilancio della nostra andata è stato positivo, ci siamo tolti buone soddisfazioni, ora ci attende un girone di ritorno davvero difficile". Una Virtus che ha stupito un po’ tutti per rendimento e personalità, ed è stata capace di vincere tante scommesse. Non è mai facile giocare un nuovo campionato, la dirigenza ha vinto le sue scommesse lanciando cestisti giovani per la maggior parte esordienti. Il risultato è una squadra capace di andare a giocarsela su qualsiasi campo, il colpo sul campo di Faenza che è secondo in graduatoria è un’altra perla stagionale. I virtussini sono andati vicino al colpaccio pure a Rieti, la dominatrice della regular season si è imposta di soli 3 punti. La Virtus è costruita ad immagine e somiglianza del proprio allenatore, caparbietà e volontà hanno portato in dote 18 punti compresa la vittoria, poi tolta, con Firenze.

Antonio Montefusco