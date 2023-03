Virtus Imola, il primo obiettivo è recuperare al meglio Mladenov

Il campionato di serie B è in pausa, nel fine settimana a Busto Arsizio si giocheranno le finali di Coppa Italia di serie A2 e serie B e di conseguenza sarà ferma pure la Virtus di Marco Regazzi. Per uno strano scherzo del destino i gialloneri non scenderanno in campo fino al 26 marzo, in mezzo c’è il turno di riposo per il ritiro dal torneo di Firenze che è costato a tutte le squadre uno stop forzato, e nel caso della V imolese anche i due punti meritatamente conquistati sul parquet del PalaRuggi. Quando si riaccenderanno i motori i gialloneri saranno pronti a incrociare le armi con Ancona, l’appuntamento in via Graziadei è per il 26. In questo lasso di tempo Aglio e compagni si alleneranno su buoni ritmi, sarà l’occasione per recuperare dall’infortunio Boris Mladenov che ad Ozzano era fuori causa. Allo stesso tempo coach Regazzi inserirà negli schemi virtussini il neo arrivato Alessandro Vigori che ha già esordito nella scorsa partita, altri giocatori hanno acciacchi da risolvere e questa sosta capita probabilmente nel momento migliore. Quando si tornerà a giocare, l’obiettivo dei gialloneri è quello di fare nuovamente punti per risalire la classifica. Da li in avanti ogni match sarà fondamentale per il piazzamento finale in regular season.

La Virtus ha tutte le carte in regola per togliersi soddisfazioni e giocare nella serie cadetta pure l’anno prossimo. Su questo non ci sono dubbi, in palestra Regazzi e i suoi uomini stanno lavorando per questo, ogni vittoria ottenuta sarà fondamentale per un gruppo dove tutti cantano e portano la croce.

Antonio Montefusco