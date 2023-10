Virtus Imola vince il derby: 89-59 contro New Flying Balls Ozzano

VIRTUS

89

NEW FLYING BALLS OZZANO

59

NEUPHARMA : Morara, Morina 13, Balciunas 20, Aglio 8, Masciarelli 19, Alberti, Dalpozzo, Magagnoli 6, Chiappelli 3, Ohenhen 16, Barattini 4. All. Regazzi.

NEW FLYING BALLS OZZANO: Zambianchi, Balducci 4, Bechi 14, Martini 6, Myers, Abega 24, Pavani, Mancini, Piazza 5, Terzi, Ly-Lee 6, Zanasi. All. Giuliani.

Arbitri: Roberti, Manganiello Note.

Note: parziali: 21-13, 49-28, 64-43

La via Emilia si colora di giallonero. La Neupharma Virtus Imola ha battuto nettamente Ozzano che si è presentata al PalaRuggi senza Cortese. I padroni di casa hanno preso subito in mano le redini del match, gli ospiti sono riusciti a rimanere incollati alla partita nel primo quarto, mentre nel secondo Aglio e compagni hanno allargato la forbice per non farsi riprendere più. Un derby a senso unico, con gli uomini di Regazzi bravi a prendersi i due punti e a regalarsi tante certezze in più. E’ un derby, che fa vedere buone trame subito all’inizio, dopo 2’45’’ Ozzano è avanti di 2 (5-7), prima del pareggio di Balciunas (7-7). La squadra di Regazzi vola via e il 37-20 segnato da Masciarelli costringe Giuliani al time out con 6’06’’ all’intervallo lungo. Nel finale di frazione i gialloneri sono già scappati via. Al rientro dagli spogliatoi, la Neupharma vola subito a +25 (55-30) chiudendo di fatto le ostilità quando ci sono ancora da giocare 17 minuti; al penultimo riposo è ancora +21. Seconda vittoria di fila per i gialloneri fra le mura amiche, primo hurrà con la nuova proprietà; dopo 4 turni invece Ozzano è ancora a quota zero.

Antonio Montefusco