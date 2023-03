Virtus, la continuità è l’arma vincente

di Antonio Montefusco

La pausa per ricaricare le pile e recuperare dagli acciacchi. E’ questa la missione della Virtus che aspetta di tornare a giocare il 26 marzo in casa con Ancona.

Il giocatore da rimettere in sesto è Boris Mladenov assente nell’ultima uscita Ozzano, e la mancanza del folletto bulgaro si è sentita come una pianta alla quale mancano acqua e sole.

Il gruppo virtussino lavora su buoni ritmi, vivrà questo fine settimana senza impegni, ma con la concentrazione al massimo aspettando la prossima domenica per tornare a giocare per i due punti.

Intanto società ha rinnovato il contratto con Mauro Zappi assistente di coach Regazzi, il capo allenatore aveva già firmato l’accordo biennale la scorsa estate e al suo fianco avrà ancora Zappi.

"Il rinnovo è arrivato per inerzia – commenta il direttore sportivo Carlo Marchi – perché Mauro ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro con umiltà e di conoscere tutti i dettagli che riguardano il campionato di serie B. In più è un serio professionista, è di Imola e si è fatto voler bene da tutti, dal primo all’ultimo dell’ambiente della Virtus. Come società ora abbiamo l’obiettivo di confermare uno staff tecnico come quello di questa stagione. Questo aspetto è fondamentale per proseguire nella nostra crescita".

Confermare lo staff tecnico è sinonimo di continuità: "Lavorare insieme – dice Zappi – è stato ed è ogni giorno molto bello. Dal primo momento in giallonero ho cercato di dare tutto me stesso per la Virtus Imola e per i tifosi. Fa molto piacere vedere che tutto questo è stato apprezzato".

Zappi si è guadagnato sul campo il futuro con la Virtus Imola.

"Quando in estate firmammo un contratto annuale, con Carlo Marchi ci dicemmo che se avessimo voluto prolungare ci sarebbe bastato un minuto per farlo. Quando la società mi ha prospettato la propria volontà di andare avanti, io quel minuto non l’ho nemmeno fatto passare. La mia decisione era già presa. Rinnovare così presto significa che scegliersi reciprocamente in estate è stata la cosa giusta. A me dà un grande senso di responsabilità e un obiettivo: dare ancora di più per il mio club e i miei tifosi".

L’immediato futuro è chiudere con soddisfazione questa stagione in serie B. "Questa Virtus ha fame di stupire e di vincere. Abbiamo dimostrato di poter competere con tutti pur essendo esordienti e poco considerati da tutti. Siamo un po’ come Cenerentola che è stata invitata al ballo. Ballare ci è piaciuto eccome e ora vogliamo continuare a farlo. Questo ci deve dare la forza per completare il lavoro che abbiamo iniziato".