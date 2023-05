Virtus, l’impresa vale l’ottavo posto

RISTOPRO FABRIANO

78

VIRTUS IMOLA

80

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 24, Gulino 8, Papa 6, Stanic 19, Petracca 8, Gianoli 8, Onesta ne, Fall, Carsetti ne, Patrizi ne. All. Aniello.

VIRTUS IMOLA: Magagnoli 12, Aglio 9, Tommasini 13, Galassi 15, Mladenov 10, Carta 4, Alberti 8, Morara 9, Ronca, Soliani, Vigori ne. All. Regazzi.

Arbitri: Mammoli e Ricci.

Note: parziali 26-14, 48-39, 70-57.

FABRIANO (Ancona)

Le statistiche erano chiare: Fabriano davanti al proprio pubblico non aveva mai perso. La tradizione è stata interrotta da una Virtus capace di giocare un quarto tempo strepitoso. I gialloneri dopo essere stati in vantaggio 0-4 con i canestri di Carta, dopo non sono più riusciti a tenere testa alla formazione marchigiana. Con 10 minuti ancora da giocare e 13 punti da recuperare, sembrava tutto perso, e invece gli uomini di Regazzi con un parziale di 20-5 sono riusciti a mettere il naso avanti a 3’10’’ dalla fine con la tripla di Tommasini (74-77). Da lì in avanti la battaglia si è accesa, ma la V imolese ha portato a casa due preziosi punti che regalano un ottavo posto in solitudine. Un match che sembrava perso, ma la forza di volontà dei giocatori con la strategia di Regazzi, ha permesso ai gialloneri l’impresa. Nei primi tre quarti gli imolesi hanno inseguito, ma Fabriano non dà la spallata definitiva. Tutto sembra chiuso alla fine del terzo quarto con il +13 interno. Qui i marchigiani non riescono a essere decisivi, Regazzi piazza a uomo Magagnoli su Stanic, la difesa si chiude, Imola prima pareggia i conti, poi supera gli avversari con Aglio e arriva il 33 dalla lunetta di Tommasini. Centanni sulla sirena ha sbagliato la tripla del sorpasso, perdere sarebbe stato ingiusto, ma ci poteva anche stare vista la caratura dell’avversaria.

Antonio Montefusco