Virtus, Ronca: "Sono qui per dare il massimo"

di Antonio Montefusco

La Virtus si è fatta il regalo di Natale ingaggiando Edoardo Ronca classe 2003, il neo giallonero arriva da Roseto dove ha giocato nel girone D del campionato di serie B.

Ronca indosserà la maglia numero 99: può giocare sia da guardia che ala piccola e già in questi giorni di fine anno si unirà ai nuovi compagni di squadra: "La Virtus Imola è il team che si avvicina alle mie esigenze di giocatore in questo momento – commenta a caldo Edoardo –, è una squadra che lotta fino in fondo, formata da giovani e che spero mi dia la possibilità di esprimermi in campo. Ringrazio Roseto che mi ha dato la possibilità di cambiare a metà del campionato e ringrazio anche Imola che mi ha accolto".

Il neo virtussino ha assaggiato pure la serie A a Treviso, poi l’esperienza alla Next Gen di Pesaro: "L’esordio con la serie A è stata la prima esperienza forte, ma anche la possibilità di allenarmi con loro. In particolare ricordo la partita contro il Fenerbahce, anche se in amichevole, è stata davvero emozionante. Per quanto riguarda la Next Gen, grazie al lavoro di squadra e al coach, siamo arrivati dove non avremmo mai pensato di arrivare. Soddisfazione personale è stata l’essere eletto l’mvp del girone".

Ronca arriva in un roster che ha già una sua connotazione specifica, un gruppo plasmato da coach Marco Regazzi per giocare con entusiasmo e lottare su ogni pallone.

"Sono qui per dare il massimo in allenamento e partita – sottolinea il diciannovenne –, l’obiettivo è quello di ottenere il migliore riusltato possibile. Uno dei miei punti di forza è attaccare il ferro che è una delle mie caratteristiche principali, saltare, schiacciare con esplosività, ma sto perfezionando anche un buon tiro dalla distanza. Punto di forza che mi contraddistingue è anche la difesa, sempre in miglioramento, grazie alla voglia di realizzare il mio gioco. Posso giocare sia da ala piccola che da guardia, l’uno completa l’altro, sapere attaccare e sapere realizzare in modo che mi possa esprimere e diventare così un giocatore completo". Ronca ha esordito a Verona: "Di quel periodo ricordo con gioia il coach Giovannoni, è stata la prima persona che ha creduto subito in me facendomi da allenatore anche fuori dal campo di gioco".

L’ultima esperienza da giocatore è arrivata come detto a Roseto: "Saluto con cuore tutti i compagni di squadra, in particolare, Valerio Amoroso, che è riuscito a sostenermi sempre e ha saputo trasmettermi pure la sua esperienza di gioco, il coach Quaglia e tutta la società".