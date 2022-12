Virtus, un anno di festa: 2022 da incorniciare

di Antonio Montefusco

Il 2022 della Virtus Imola è stata un anno indimenticabile.

Il club giallonero dopo 17 stagioni è tornato finalmente in serie B grazie alla finale vinta a giugno con il Basket Ferrara.

La promozione.

Il club del presidente Stefano Loreti inseguiva questo traguardo da tanti campionati e a giugno gli uomini di coach Marco Regazzi sono riusciti nell’impresa, dopo avere dominato la regular season con 16 vittorie consecutive, è arrivato quel traguardo sfuggito prima in ben due occasioni nel torneo precedente. Una promozione meritata, frutto di una bella programmazione. Il presente è una classifica invidiabile con la V imolese a ridosso delle grandi squadre e con un vantaggio di 6 punti sui cugini dell’Andrea Costa.

Strategie societarie.

Il salto di categoria ha costretto il presidente Stefano Loreti e tutto il consiglio giallonero a rendere più forte il club. L’organigramma è stato potenziato per fare fronte alla serie B che è un campionato decisamente diverso alla C Gold.

Fattore Marchi.

Il direttore sportivo giallonero Carlo Marchi conosce l’ambiente giallonero come le sue tasche, ci lavora da anni e in questa stagione aveva l’arduo compito di rivoluzionare un gruppo vincente.

La missione è stata compiuta andando a scovare giovani talenti futuribili, con coach Regazzi c’è massima sintonia. Bravo anche quando c’è stata da correggere il roster in corsa a causa dell’infortunio di Alberti, al suo posto è arrivato un califfo come Tommasini. La V imolese nei pronostici estivi è stata indicata come formazione da bassa classifica, mai previsioni furono più sbagliate.

Regazzi dixit.

Nel corso della sua carriera ha sempre messo i fatti prima delle parole, nemmeno quest’anno ha cambiato il suo modo di vedere la pallacanestro. ’Rega’ quando c’è da fare una scelta coraggiosa non si tira mai indietro. Insieme al suo staff composto da Andrea Zotti, Mauro Zappi e Giorgio Devetag ha costruito una squadra che gioca in maniera slava, corre, tira a mente molto leggera.

Il derby.

Il capolavoro di questa prima parte di stagione è senza dubbio nel derby di campionato stravinto contro l’Andrea Costa a dispetto dell’assenza di Boris Mladenov.

Una supremazia incredibile messa in mostra nella madre di tutte partite, dove il club giallonero ha creato un vero e proprio evento sportivo che verrà ricordato a lungo da chi ama la pallacanestro.

Il gruppo.

Nel roster brilla la stella di Mladenov, ma più in generale la V imolese è una squadra dove tutti cantano e portano la croce. Quando Regazzi deve pescare dal mazzo nessuno stecca, i vari Aglio, Magagnoli, Galassi, Morara, Tommasini, Milovanovic, Alberti, Soliani e lo stesso Dalpozzo che è l’undicesimo, sanno sempre come farsi trovare pronti.