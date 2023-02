Volley B1 donne

LUCKY WIND PERUGIA

CLAI IMOLA

3

(13-25; 15-25; 20-25)

LUCKY WIND PERUGIA: Radi, Della Giovanpaola, Formenti, Tiberi 6, Lillacci, Capezzali, Ba Giedere 6, Giordano 1, Castellucci 6, Pecelli, Porcu, Canuti 8, Coresi, Casareale 6. All. Ricci.

CLAI IMOLA: Telarini, Fort, Arcangeli, Cavalli, Tasholli, Cammisa 14, Folli, Migliorini 7, Mastrilli, Curti, Ndiaye, Missiroli 7, Moretto 7, Rizzo 9, Morciano 1, Lanzoni. All. Caliendo.

Arbitri: Binaglia e Almanza.

Il girone di ritorno della Clai è cominciato senza se e senza ma. Le ragazze imolesi hanno vinto in maniera netta e senza particolari problemi. Una bella prova dopo tre settimane di stop, in terra umbra il tecnico Nello Caliendo non poteva chiedere di meglio tanto che sono arrivati tre punti che fanno classifica e sono di buon auspicio per il turno di riposo che la squadra dovrà osservare nel prossimo turno.

Quelli di Perugia sono tre punti meritatissimi conquistati contro una diretta concorrente nell’acerrima lotta per centrare un posto nei play off.

Imola ha giocato bene in fase difensiva, proponendo inoltre un ottimo livello di pallavolo. In Umbria il team imolese ha preso subito in mano le redini del match, le ospiti hanno lasciato alle padrone di casa solamente 13 punti, nel secondo le cose non sono andate meglio con il 15-25 finale. Più combattuto il terzo parziale, la Clai comunque non è mai stata impensierita davvero. Si torna in campo il 18 febbraio nella trasferta di Corridonia.

a. m.