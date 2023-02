Zanini illude l’Imolese, poi arriva la beffa

IMOLESE

1

GUBBIO

1

IMOLESE: Rossi; Maddaloni, Serpe, De Vito (24’ st Scremin), Agyemang (9’ st Fort); Zanon, Faggi, Zanini (24’ st Annan), Bani (20’ st Bertaso); D’Auria (24’ st Mamona), Simeri. A disp.: Adorni, Camilleri, Macario, De Feo, Corner, Tulli. All.: Antonioli.

GUBBIO: Greco; Corsinelli (22’ st Tazzer), Redolfi, Bonini, Nicolao (22’ st Semeraro); Toscano (19’ st Bontà), Rosaia, Bulevardi (20’ st Arras); Arena, Vazquez, Di Stefano (1’ st Spina). A disp.: Di Gennaro, Meneghetti, Portanova, Dutu, Vitale. All.: De Simone (squalificato Braglia).

Arbitro: Burlando di Genova.

Reti: 43’ pt Zanini, 34’ st Semeraro.

Note: Ammoniti: Arena, Agyemang, Rosaia, Bani, De Vito, Bonini, Redolfi, Faggi.

All’Imolese non sono bastati un gol di Zanini e altre tre buone occasioni per vincere la partita, contro un Gubbio appannato e fortunato nel raggiungere il pareggio, a 10 minuti dal 90’, con la complicità del terreno di gioco e dell’errore di valutazione di Rossi.

Per la squadra di Antonioli, il pareggio mal si concilia con il bisogno di punti salvezza: confermato il penultimo posto in classifica, in una giornata favorevole a tutte le contendenti per la permanenza in Lega Pro, specialmente per il San Donato, che col 4-2 rifilato al Pontedera si è allontanato a 9 punti dall’Imolese, retrocessa in D se il campionato fosse finito ieri.

Su un campo allentato dalla pioggia, i ritmi sono stati piuttosto buoni. Il Gubbio ci ha provato con un’inzuccata di Bonini finita alta (4’), mentre l’Imolese ha impiegato mezz’ora per confezionare la prima occasione da rete: D’Auria ci ha provato da calcio piazzato, ma il pallone ha sorvolato la traversa.

Prima dell’intervallo Gubbio pericoloso con Di Stefano, che al termine di un’azione personale ha calciato a giro col sinistro spedendo la sfera a mezzo metro dal palo. Il match si è sbloccato, quasi all’improvviso, al 43’, merito dell’Imolese che ha spinto sulla sinistra con D’Auria, suggerimento per Bani, il quale ha impegnato Greco in una parata in tuffo. Sulla ribattuta s’è avventato Zanini, abile nell’anticipare gli avversari e a siglare l’1-0, nonostante il disperato tentativo di Greco.

Nella ripresa botta e risposta tra Arena (lob a sfiorare l’incrocio dei pali) e D’Auria (fendente di sinistro a fil di palo), quindi un tentativo di Bulevardi comodamente controllato da Rossi. L’Imolese è sembrata in controllo della partita e con Zanini ha pure trovato il modo di impensierire Greco, felino nel volare sotto la traversa per respingere il tiro del centrocampista rossoblù e nel ripetersi sul colpo di testa di Maddaloni.

Ma al 34’ ecco la beffa per l’Imolese: assist di Rosaia per Semeraro, che dal limite dell’area ha calciato di sinistro beffando Rossi: la sfera gli è passata sotto al corpo e si è adagiata in fondo alla rete per la disperazione dei compagni e dei tifosi presenti sugli spalti. Nel recupero un’ultima opportunità per l’Imolese: Mamona per Fort, che in girata ha mirato l’angolino. Ancora prodigioso Greco nell’evitare la capitolazione ai suoi.