Stefano Accorsi omaggiato dall'Imolese Calcio

Stefano Accorsi assieme a Manuela Salici (marketing Imolese)

Imola, 26 gennaio 2023 - Stefano Accorsi all’Imolese? Si, per portare in scena il suo nuovo spettacolo “Azul”, in programma sul palco del Teatro "Ebe Stignani" dal 24 al 29 gennaio.



In città da giorni per preparare lo show, l’attore bolognese è stato omaggiato con una sciarpa e un pallone autografato da tutti i giocatori rossoblù.



Per oggi pomeriggio alle 17, è invece attesa al Bacchilega la conferenza stampa della proprietà, che annuncerà il nuovo organigramma societario dopo le uscite nei giorni scorsi del ds Righi, del direttore generale Conte e del responsabile dell’area tecnica Cammarata.